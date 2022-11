Finanzpolitik Steuerstreit in der Ampel: FDP kritisiert SPD-Forderung nach Vermögensteuer

Die SPD hat sich auf ihrem Debattenkonvent dafür ausgesprochen, erneut eine Vermögensteuer einzuführen. Damit stößt sie beim Koalitionspartner FDP auf Ablehnung.

In der Ampelkoalition sorgt die Steuerpolitik immer wieder für Streit. (Foto: dpa) Kanzler Scholz (l.) und Finanzminister Lindner

Berlin Die FDP hat Forderungen aus der SPD nach einer Wiedereinführung der Vermögensteuer zurückgewiesen. Diese würde besonders mittelständische Unternehmen hart treffen, und das mitten in der Krise, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer dem Handelsblatt. „Statt den aufgrund der hohen Energiepreise bereits in Not geratenen Mittelstand noch zusätzlich mit einer Vermögensteuer zu belasten, sollten wir lieber unsere Wirtschaft stärken und Investitionen ermöglichen“, sagte Meyer.

Eine prosperierende Wirtschaft schaffe höhere Einnahmen, sagte der FDP-Politiker. Der Staat solle Wirtschaftswachstum fördern, statt dieses mit Maßnahmen wie einer Vermögensteuer zu bremsen. Meyer stellte klar: „Derartige wachstumsmindernde und leistungsfeindliche Maßnahmen sind mit der FDP-Fraktion nicht zu machen.“