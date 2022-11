Finanzpolitik Von „Energie-Soli“ bis Lastenausgleich: Wer die neuen Steuerpläne bezahlen soll

Berlin Es ist ein Vorschlag, der eine seit Monaten geführte Debatte in der Ampelkoalition erneut befeuert: In ihrem Jahresgutachten pochen die fünf Wirtschaftsweisen auf höhere Abgaben für Spitzenverdiener. Um „zu signalisieren, dass die Energiekrise solidarisch bewältigt werden muss“, wie es in dem Papier heißt, das dem Handelsblatt vorliegt. Es soll am Mittwochmittag offiziell an die Bundesregierung übergeben und dann vorgestellt werden.

Konkret ist darin von einem „Energie-Solidaritätszuschlag“ für Besserverdienende die Rede. Alternativ schlägt das Gremium eine „zeitlich streng befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes“ vor, um einen Teil der in Zeiten der Energiekrise beschlossenen Entlastungspakete sozial gerecht zu finanzieren.

Für das Gremium, das in den vergangenen Jahren und mit anderer Besetzung verlässlich für Steuersenkungen plädiert hatte, sind das ungewöhnliche Töne. Aber es sind eben auch ungewöhnliche Zeiten, würde an dieser Stelle womöglich ein anderer Topökonom einwenden: LBB-Chefvolkswirt Moritz Krämer.

Der oberste Ökonom der größten deutschen Landesbank hatte bereits im April für die Einführung eines neuen, sozial gestaffelten Solidaritätszuschlags plädiert. „Die Zeitenwende“, sagte der Wissenschaftler, gebe es „nicht zum Nulltarif“.

Das Beispiel zeigt: Die aktuellen Vorschläge der fünf Wirtschaftsweisen stehen in einer Reihe ähnlich lautender Vorschläge für Steuererhöhungen und Solibeiträge. Eingebettet in einer Diskussion, die seit Monaten immer größere Gräben in die Bundesregierung reißt. Ein Überblick.

Energie-Soli

Einen befristet höheren Spitzensteuersatz oder einen Energie-Soli-Beitrag für Besserverdienende begründen die fünf Wirtschaftsweisen in ihrem Jahresgutachten damit, dass die bisherigen in der Krise getroffenen Maßnahmen „in großem Umfang auch den höheren Einkommensgruppen“ zugutegekommen seien. Das gelte beispielsweise für den Tankrabatt, in dessen Rahmen die Bundesregierung von Juni bis August 2022 eine verringerte Energiesteuer auf Kraftstoffe erhoben hatte.

Um künftig nicht die oberen fünf Prozent der Gesellschaft, sondern vor allem jene Bürger zu entlasten, die „einen wesentlich höheren Anteil ihres Einkommens für Miete und Lebensmittel ausgeben, als Haushalte mit höherem Einkommen“, seien befristet zusätzliche Steuern für Besserverdienende nötig – oder eben ein einkommensbedingter Solidaritätszuschlag. Soli oder Steuererhöhung sollen dem Gutachten zufolge bis Frühjahr 2024 gelten.

Aus dem FDP-geführten Bundesfinanzministerium hieß es dazu am Dienstag: Höhere Steuern würden nicht mit dem Ziel zusammenpassen, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu erhalten. Bei der SPD dagegen stießen die Pläne auf Zustimmung.

Transformationssoli

Aus SPD-Kreisen nämlich waren erst am vergangenen Wochenende – auf dem Debattenkonvent, der wichtigsten SPD-Veranstaltung des Jahres – ganz ähnliche Töne zu hören gewesen.

Um die in Krisenzeiten „notwendigen politischen Maßnahmen auskömmlich finanzieren zu können“, sei eine einmalige Sonderabgabe für Wohlhabende angebracht, heißt es im geänderten Leitantrag des Parteivorstands. Auch ein sogenannter „Transformationssoli“ sei ein geeignetes Instrument. Wie ein solcher Solibeitrag genau aussehen könnte, wolle man „in den kommenden Monaten miteinander diskutieren und entscheiden“.

Bei der FDP stieß die Wortneubildung des Koalitionspartners auf wenig Begeisterung. Der Hamburger Landesvorstand der Partei, Gert Wöllmann, twitterte, nebst desillusioniertem Smiley: „Der Solidaritätszuschlag, der nur für ein Jahr eingeführt wurde, ist nach über 30 Jahren – auch dank der SPD – immer noch nicht abgeschafft, da will die SPD mit dem ,Transformationssoli‘ schon den nächsten ,Soli‘ einführen.“

Vermögensteuer

Eine Vermögensteuer wird in Deutschland aufgrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts seit 1997 nicht mehr erhoben. In ihrem neuen Leitantrag fordert die SPD nun die „Reaktivierung der Vermögensteuer auf Multimillionen- und Milliardenvermögen“.

Auch will die SPD „kleine und normale Einkommen in der Einkommensteuer“ entlasten und im Gegenzug „außergewöhnlich hohe Erwerbseinkommen“ gerechter besteuern. „Deutschland hat viele starke Schultern – wir brauchen sie jetzt“, heißt es in dem Leitantrag.

Bereits im Bundestagswahlkampf 2021 hatte die SPD für eine Vermögensteuer von einem Prozent auf sehr hohe Vermögen plädiert. Auch die Grünen machten sich in ihrem Wahlprogramm für eine Vermögensteuer stark, forderten eine Abgabe von einem Prozent für Vermögen über zwei Millionen Euro.

Im Wahlprogramm der FDP dagegen stand seinerzeit: „Wir Freie Demokraten wollen die Vermögensteuer dauerhaft aufheben.“ Kaum etwas schädige den Standort Deutschland so sehr „wie eine Debatte um Enteignungen“.

Entsprechend fiel auch die Reaktion der FDP auf die jüngsten Vorstöße der SPD aus: „Statt den aufgrund der hohen Energiepreise bereits in Not geratenen Mittelstand noch zusätzlich mit einer Vermögensteuer zu belasten, sollten wir lieber unsere Wirtschaft stärken und Investitionen ermöglichen“, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Christoph Meyer am Montag dem Handelsblatt. Derartige „wachstumsmindernde und leistungsfeindliche Maßnahmen“ seien „mit der FDP-Fraktion nicht zu machen“.

„Zeitenwende“-Soli

„Ich plädiere für die Wiedereinführung des Solidaritätszuschlags“, sagte LBB-Ökonom Moritz Kraemer Anfang April. Die Kosten der Krise seien „ohne ein Soli-Update nicht zu stemmen“, sagte seinerzeit auch der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler.

Kraemers konkreter Vorschlag: ein Soli mit sozialer Staffelung. „Das muss dann schon auch von denen getragen werden, die von den ganzen steigenden Immobilienwerten und Aktien profitiert haben“, erklärte der Ökonom. Und das seien „nicht die Durchschnittsverdiener“.

Lastenausgleich

Der Begriff Lastenausgleich geht zurück auf das 1952 verabschiedete Lastenausgleichsgesetz, das diejenigen, die verarmt aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen waren, entschädigen sollte. Die Abgabe auf erhebliche Vermögen belief sich seinerzeit auf 50 Prozent der Vermögenshöhe und ließ sich auf einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren verteilen. Die Belastung pro Jahr blieb daher gering.

In die aktuelle Debatte eingeführt hat den Begriff Danyal Bayaz (Grüne), Finanzminister von Baden-Württemberg. Eine Krise – noch dazu „in Zeiten, wo Menschen und Unternehmen unter hoher Inflation leiden“ – sei nicht der richtige Zeitpunkt für Steuerhöhungen, sagte Bayaz der Tageszeitung „Die Welt“. Nach der Krise aber müsse über „die Stärkung der Einnahmeseite“ geredet werden. Sein Vorschlag: „Man könnte über eine Art Lastenausgleich nachdenken, der nicht an die Substanz geht und sich über viele Jahre hinweg streckt.“

Bereits anlässlich der Coronakrise hatten Ökonomen wie der Bonner Wirtschaftsprofessor Moritz Schularick einen solchen Lastenausgleich gefordert. Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sprach sich zu Beginn der Coronapandemie dafür aus. Andere, etwa der Wirtschaftsweise Lars Feld, warnten: „In dieser Lage über eine Vermögensabgabe zu reden ist Irrsinn.“

