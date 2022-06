Fit for 55 Nicht nur E-Autos: Was durch das EU-Klimaschutzpaket auf Wirtschaft und Bürger zukommt

Brüssel Ein Streit in der deutschen Ampelkoalition hatte bis zuletzt den symbolträchtigen Kampf um den Verbrennungsmotor aufgehalten – und damit auch den Grundsatzbeschluss zu einem ganzen Paket an Klimaschutzmaßnahmen. Nun aber liegen die Positionen vor, auf die sich die EU-Mitgliedstaaten in der Nacht zu Mittwoch geeinigt haben.

Zwar ist damit noch kein Gesetz wirklich fertig, denn nun muss das Ergebnis der Verhandlungen noch mit den Beschlüssen aus dem EU-Parlament abgeglichen werden. Das wird nach der Sommerpause passieren.

Aber die Positionen von Mitgliedstaaten und Parlament liegen in vielen Bereichen eng beieinander, sodass keine Überraschungen mehr zu erwarten sind. Ein Überblick über die wichtigsten Punkte:

Die EU wird ein Gesetz beschließen, wonach neu zugelassene Autos ab 2035 emissionsfrei fahren müssen. Damit sind mit E-Fuels betriebene Verbrennungsmotoren praktisch aus dem Rennen, denn sie stoßen CO2 aus.

Zwar hat die EU-Kommission zugesagt, das Thema noch einmal zu prüfen und einen Vorschlag vorzulegen. Aber der müsste erst wieder das langwierige EU-Gesetzgebungsverfahren durchlaufen. Es bleibt also eine Hintertür, die nicht besonders weit offen steht.

Der Emissionshandel wird verschärft

Die Industrie darf in den kommenden Jahren deutlich weniger CO2 ausstoßen, als dies bislang der Fall ist. Dazu werden CO2-Zertifikate aus dem Markt genommen. Die Mitgliedstaaten fordern bis zum Jahr 2030 eine Reduktion um 61 Prozent im Vergleich zu 2005, das EU-Parlament fordert 63 Prozent. Klar ist also, dass es eine deutliche Verschärfung geben wird. Denn bislang ist im Gesetz nur eine Reduktion von 40 Prozent vorgesehen.

Für die Industrie bedeutet das höhere Kosten: Chemische Produkte, Stahl, Aluminium, Dünger, Zement, Strom und viele weitere Produkte werden dadurch teurer. Die EU will so einen Anreiz schaffen, möglichst effizient zu produzieren, also Energie zu sparen.

Neu einbezogen werden Schiffe: Für das CO2, das sie ausstoßen, sollen künftig auch Zertifikate gekauft werden müssen.

Importe werden mit einem CO2-Preis belegt

Wer künftig Aluminium oder Stahl in die EU einführen möchte, muss dafür Geld bezahlen – und zwar so viel, wie auch die CO2-Zertifikate in der EU gekostet hätten. Geregelt wird das über den CO2-Grenzausgleich (kurz: Cbam). Über Monate war darüber gestritten worden, manche fürchteten Handelskriege mit den exportierenden Ländern. Einige EU-Staaten versuchten, das Gesetz zu stoppen.

Nun ist aber klar, dass der Grenzausgleich kommen wird. Unklar ist dagegen, welche Güter genau erfasst werden. Elektrischer Strom wird auf jeden Fall darunter sein, außerdem Güter aus den Bereichen Zement, Eisen und Stahl, Aluminium und Düngemittel. Die Abgeordneten des Europaparlaments wollen zusätzlich erreichen, dass organische Chemikalien, Kunststoff, Wasserstoff und Ammoniak erfasst werden.

Die Grenzabgabe soll die Industrie vor Konkurrenz aus dem Ausland schützen. Trotzdem warnen die betroffenen Branchen eindringlich davor.

Denn gleichzeitig werden sie keine freien CO2-Zertifikate mehr erhalten, was ihre Produktion deutlich teurer macht. Insbesondere Unternehmen, die viele Waren in Länder außerhalb der EU exportieren, sehen sich benachteiligt.

Ein zweiter Emissionshandel belastet Benzin, Diesel, Gas und Heizöl

Was in Deutschland schon gilt, soll europaweit Gesetz werden: Beim Autofahren und Heizen sollen die Bürger CO2-Abgaben zahlen. Das soll einen zusätzlichen Anreiz zu Sparsamkeit und modernen Autos und Heizungen bieten. Die Mitgliedstaaten wollen die Abgaben ab 2027 erheben, das EU-Parlament sogar schon ab 2024. Das Parlament geht außerdem mit der Forderung in die Verhandlungen, dass nur Unternehmen zahlen sollen, keine Privatpersonen. Da das Probleme mit sich bringen würde und Tankstellen etwa unterschiedliche Preise ausweisen müssten, ist es wahrscheinlich, dass sich die Abgeordneten damit nicht durchsetzen.

Ein Fonds hilft beim Renovieren

Über einen Klima-Sozialfonds soll Geld an ärmere Haushalte in ärmeren Ländern fließen, damit sie zum Beispiel in Isolierung und moderne Heizungen investieren können. Wie viel Geld das sein wird, ist umstritten. Die Mitgliedstaaten wollen 59 Milliarden Euro bereitstellen, das Parlament rund 72 Milliarden Euro.

E-Autos bekommen mehr Ladesäulen

Die EU wird mit einem Gesetz den Mitgliedstaaten vorschreiben, wie viele Ladesäulen sie aufstellen müssen, damit sich Autofahrer auf eine gute Versorgung verlassen können. Das Parlament muss sich noch auf Details dazu einigen. Im Grundsatz ist das Vorhaben aber nicht umstritten.

