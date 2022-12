FIU Nach jahrelanger Kritik an seiner Behörde: Deutschlands oberster Geldwäscher-Jäger tritt zurück

Düsseldorf Der Chef der obersten Geldwäschebehörde des Bundes tritt von seinem Posten zurück. Christof Schulte, der die Financial Intelligence Unit (FIU) leitet, „hat aus persönlichen Gründen um Entbindung von seiner Funktion gebeten“. Das geht aus einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums an den Finanzausschuss des Bundestags hervor. Es liegt dem Handelsblatt vor.

Das Ministerium werde diesem Wunsch nachkommen, heißt es in dem Dokument weiter. Schulte werde ab sofort eine neue Aufgabe in der Direktion V (Allgemeines Zollrecht) der Generalzolldirektion übernehmen. Die Suche nach einem Nachfolger werde „mit hoher Priorität“ verfolgt.

Interimsweise übernimmt nun Schultes Vertreter Tilman Peters den Posten als FIU-Chef. Der bisherige Abteilungsleiter sei ein „ausgewiesener Verwaltungsfachmann in den Bereichen Organisation, Personal und Haushalt“, heißt es in dem Schreiben. Peters solle den „begonnenen Transformationsprozess der FIU weiter begleiten und voranbringen“.

Die FIU ist die nationale Zentralstelle für die Auswertung von Finanztransaktionen, die in Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnten. 2017 wechselte sie aus dem Verantwortungsbereich des Bundeskriminalamts (BKA) und des Innenministeriums zum Zoll und damit unter die Aufsicht des Finanzministeriums.

Seitdem reißt die Kritik an der FIU nicht ab. Die Behörde sei zu langsam, nicht gut genug ausgestattet und mache zu viele Fehler, monierten viele Experten. Tatsächlich haben sich auf den Schreibtischen der Geldwäsche-Bekämpfer Tausende Verdachtsfälle angestaut.

Schulte war im August 2018 angetreten, um das Chaos zu beseitigen. Doch die FIU kam aus den Schlagzeilen nicht heraus. So wurde bekannt, dass die Behörde im Skandal um den Zahlungsdienstleister und einstigen Dax-Konzern Wirecard etwa 700 verdächtige Meldungen, die Beträge von 180 Millionen Euro umfassten, nicht weiterleitete. Schultes Begründung: Seine Behörde habe keine Hinweise auf strafbares Verhalten im Inland gehabt. Für Geldwäsche im Ausland sei die FIU nicht zuständig.

Geldwäsche-Paradies 300.000 Verdachtsmeldungen sind im Jahr 2021 bei der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU eingegangen.

Erst kürzlich hatte die „Wirtschaftswoche“ über die Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine schriftliche Anfrage des CDU-Finanzexperten Matthias Hauer berichtet. Demnach hat die FIU der Financial Action Task Force (FATF) Zehntausende liegen gebliebene Fälle wie die im Fall Wirecard nicht gemeldet. Die internationale Organisation FATF überwacht die Einhaltung von Antigeldwäschemaßnahmen – unter anderem in Deutschland.

Der CDU-Politiker Hauer wirft der FIU und Bundesfinanzminister Christian Lindner nun Geheimniskrämerei vor. Die Behörde habe dem Bundestag und der Öffentlichkeit „die Zustände über die massiven Bearbeitungsrückstände lange verheimlicht“. Hier habe auch die Rechtsaufsicht des Finanzministeriums versagt. Die Probleme der FIU würden jedoch „nicht nur in der Führung“ liegen, sagt Hauer, sie müssten „strukturell gelöst werden“.

Kritik kommt auch von der Nichtregierungsorganisation Finanzwende. „Ein Neustart bei der Behörde, der noch weit über das Personal hinausgehen muss, ist überfällig“, sagt Konrad Duffy von der Bürgerbewegung. Es gelte nun, die Chance zu nutzen und die „nicht enden wollende Reihe an Problemen“ anzupacken.

„Geldwäsche-Paradies“ Deutschland

Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Markus Herbrand, wirft Schulte indes vor, „offenbar eher wenig Interesse an Aufklärung und Transparenz“ zu haben. Er fordert „neben ausreichend Personal und der richtigen IT-Ausstattung auch weitere Zugriffsrechte“ für die FIU. So solle verhindert werden, dass „die Nachverfolgung und Festsetzung krimineller Gelder nicht am Zuständigkeitsdschungel in den Bundesländern“ scheitert.

Deutschland gilt schon seit Jahren als „Geldwäsche-Paradies“, in dem nach einer Schätzung der Universität Halle-Wittenberg 100 Milliarden Euro jährlich gewaschen werden. Andere Studien kommen zwar auf einen niedrigeren Betrag. Experten sind sich aber einig, dass der derzeitige Zustand nicht dem Anspruch Deutschlands entspricht.

Auch die FATF bescheinigte in ihrem Prüfbericht von August Defizite. Es sei nicht klar, ob Deutschlands Engagement gegen Geldwäsche „auf operativer Ebene in vollem Umfang zu Ergebnissen geführt hat“. Die Gesamtzahl der Fälle von Geldwäsche, die strafrechtlich verfolgt werden, sei niedriger als erwartet und entspreche nicht „dem Risikoprofil“ der Bundesrepublik.

Die FIU vermeldete in ihrem Jahresbericht im September für das Jahr 2021 einen Rekordeingang von fast 300.000 Geldwäscheverdachtsmeldungen. Ein Jahr zuvor war es noch etwa die Hälfte gewesen. Schulte hatte dies noch als Bestätigung seines Kurses gewertet.

