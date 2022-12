FIU Nach Rücktritt des Chefs der Anti-Geldwäsche-Einheit: Lindner gerät unter Handlungsdruck

Die deutsche Anti-Geldwäsche-Behörde gilt im Kampf gegen Finanzkriminalität schon lange als überfordert. Dem Rücktritt ihres Chefs muss nun eine grundlegende Reform folgen, fordern Ampelpolitiker.

Ein neues Bundesfinanzkriminalamt soll nach Lindners Vorstellungen einen eigenständigen Fahndungsbereich und echte Ermittlungsbefugnisse bekommen. (Foto: dpa) Christian Lindner

Berlin Der Rücktritt des Chefs der Anti-Geldwäsche-Einheit FIU bringt das zuständige Bundesfinanzministerium von Ressortchef Christian Lindner (FDP) in Zugzwang. SPD und Grüne dringen nun auf eine grundlegende Reform der Financial Intelligence Unit (FIU), um die Probleme der Spezialeinheit des Zolls im Kampf gegen Finanzkriminalität in den Griff zu bekommen.

Und auch Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) forderte Lindner, dem die Aufsicht über die FIU obliegt, nun zum schnellen Handeln auf. Der Kampf gegen Geldwäsche sei eine gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern, sagte Bayaz dem Handelsblatt. Die FIU habe aber hierbei offenbar „immer noch große Defizite“. „Da erwarte ich nun konkrete Maßnahmen des Bundesfinanzministers.“

Das Bundesfinanzministerium hatte am Donnerstag in einem Schreiben an den Finanzausschuss des Bundestages mitgeteilt, dass der FIU-Chef Christof Schulte von seinen Aufgaben entbunden werde. Offiziell heißt es, er habe „aus persönlichen Gründen“ darum gebeten. Allerdings stand Schulte wegen diverser Pannen schon länger in der Kritik.