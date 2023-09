 Flightright: Deutsche Fluggesellschaft ist im Negativ-Ranking vorn dabei

Berlin Im europäischen Flugverkehr sind in diesem Sommer wieder viele Flieger unpünktlich gewesen. Auch Flugausfälle waren an der Tagesordnung, wie aus einer Datenanalyse des Fluggastrechteportals Flightright hervorgeht, die dem Handelsblatt vorliegt.

„Zwar ist das große Chaos des letzten Sommers weitestgehend ausgeblieben, aber auch in diesem Jahr wurden die Urlaubsfreuden der Reisenden von Flugproblemen begleitet“, sagte Claudia Brosche, Expertin für Fluggastrechte bei Flightright, dem Handelsblatt.

Das von dem Portal erstellte Ranking erfasst alle Abflüge der 20 Airlines, die europaweit die meisten Starts zwischen 22. Juni und 5. September 2023 durchgeführt haben. Das Ergebnis: Vor allem auf deutsche Fluggesellschaften war mitunter kein Verlass. So finden sich mit Lufthansa CityLine (1. Platz/3,11 Prozent) und Lufthansa (5. Platz/1,80 Prozent) gleich zwei Fluggesellschaften aus Deutschland unter den fünf Airlines mit den prozentual meisten Flugstreichungen.

Bei den Billigairlines zeichnet die Statistik ein unterschiedliches Bild. Während Easyjet mit einer Quote an gestrichenen Flügen von 2,4 Prozent am drittschlechtesten in dem Ranking abschneidet, rangiert Ryanair mit einer Stornierungsquote von deutlich unter einem Prozent auf dem 19. Platz.

Zur Einordnung: Flightright spricht bei etwa einem Prozent an gestrichenen Flügen von einem normalen Durchschnitt. Die Rechtsexpertin Brosche führt die hohen Stornierungsraten bei Premiumanbietern wie der Lufthansa CityLine sowie der Lufthansa auf „interne Probleme“ sowie den noch immer anhaltenden Personalmangel zurück.

Flightright: Viele deutsche Flughäfen in Top Ten der meisten Flugstornierungen in Europa

Nicht nur in der Lufthansa-Gruppe selbst fehlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch bei Partnern wie den Flughäfen. Dies war nach Konzernangaben tatsächlich einer der Gründe, weshalb die Lufthansa viele Flüge an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München wieder aus dem Programm nehmen musste.

Gut ausgelastete klassische Urlaubsziele seien von Stornierungen aber nicht betroffen gewesen, betonte der Konzern seinerzeit. Als weitere Gründe für Flugausfälle nannte die Lufthansa Streiks der Flugsicherheit, Wetterereignisse und insbesondere eine erhöhte Corona-Krankenquote.

Das schlägt sich auch in der Flightright-Auswertung der Flughäfen nieder. Anders als im vergangenen Sommer, belegt in diesem Jahr zwar kein deutscher Airport die Spitzenposition. Bei stornierten Abflügen liegt der Flughafen Frankfurt auf Platz drei und wird von London Heathrow und London Gatwick von der Spitzenposition des Vorjahres verdrängt. Mit München, Düsseldorf und Berlin sind aber weitere deutsche Flughäfen in der Top Ten der Flughäfen mit den meisten Stornierungen in Europa vertreten.

Wenn Passagiere nicht von einer Annullierung ihres Fluges betroffen waren, mussten sie aber auch häufig Verspätungen hinnehmen. Europaweit hob fast jeder dritte Flieger (30,53 Prozent) nicht pünktlich ab. Als verspätet galt hier ein Flug, sobald die Startzeit sich um mindestens 15 Minuten verzögerte.

In dem Flightright-Ranking ist bei Verspätungen der Billigflieger Easyjet unrühmlicher Spitzenreiter: Knapp 46 Prozent aller Easyjet-Flüge starteten erst mit Verspätung. Dagegen konnte die Lufthansa-Tochter Eurowings punkten – nur 1,4 Prozent aller Flüge hoben nicht pünktlich ab.

Flug storniert oder verspätet: Koalition diskutiert über stärkere Passagierrechte

Angesichts der vielen Flugausfälle ist eine Debatte darüber entbrannt, ob Flugreisende künftig automatisch entschädigt werden sollen. SPD, Grüne und Verbraucherschützer sind dafür, die FDP lehnt eine rein nationale Regelung ab.

„Automatisierte Entschädigungen bieten einen Komfortgewinn für Reisende. Wir sollten sie aber nicht durch rein nationales Recht vorschreiben“, sagte Katharina Willkomm, Verbraucherschutzpolitikerin der FDP-Bundestagsfraktion, dem Handelsblatt. „Ein Alleingang Deutschlands würde bei der Abwicklung der Entschädigungen zu einem Flickenteppich führen und letztlich die Reisepreise verteuern.“ Außerdem bestehe die Gefahr, dass es zu Wettbewerbsverzerrungen zulasten hiesiger Fluggesellschaften komme.

Der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion, Detlef Müller, sieht hingegen dringenden Handlungsbedarf. Der europäische Luftverkehr müsse pünktlicher werden. Dafür brauche es neben besseren Arbeitsbedingungen und mehr Personal auch „Optimierungen in den Abläufen“, sagte Müller dem Handelsblatt. „Die Möglichkeit automatisierter Entschädigungen muss auf ihre technische Machbarkeit hin überprüft werden“, fügte er hinzu. „Darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag verständigt.“

Darauf weisen auch die Grünen hin. Dass es trotz gestiegener Preise an Service, Verlässlichkeit und Rückzahlungsbereitschaft hapere, sei nicht akzeptabel, sagte die Grünen-Verbraucherpolitikerin Linda Heitmann dem Handelsblatt.

Sie forderte den für Fluggastrechte zuständigen Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) zum Handeln auf. Buschmann müsse „zeitnah den Koalitionsvertrag umsetzen und einen Vorschlag machen, wie automatisierte Entschädigungen bei Flugverspätungen oder Ausfällen geregelt werden können“, sagte Heitmann. „Wir sollten auch darüber nachdenken, ob die aktuellen Entschädigungssummen der Fluggastrechteverordnung noch den gestiegenen Ticketpreisen entsprechen.“

Nach EU-Recht haben Reisende grundsätzlich die Möglichkeit, bei kurzen Flügen bis zu 250 Euro einzufordern, wenn ihre Verbindung gestrichen oder stark verspätet ist. Das gilt für Flüge unter 1500 Kilometern, bei längeren Strecken steigt die Entschädigungshöhe auf bis zu 600 Euro.

Entschädigungszahlungen an Flightright unterschiedlich

Fluggäste können mithilfe von Legal-Tech-Anbietern wie Flightright ihre Rechte durchsetzen. Das Portal ist darauf spezialisiert, gegen eine Provision Entschädigungsforderungen einzutreiben.

Das Zahlungsverhalten deutscher Fluggesellschaften, die im ersten Halbjahr 2023 Entschädigungszahlungen an Flightright zu entrichten hatten, variiert stark. Nach Angaben des Portals zeigte zum Beispiel Eurowings ein gutes Zahlungsverhalten, während Lufthansa und Condor nur im Mittelfeld liegen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) plädiert vor diesem Hintergrund ebenfalls für eine Digitalisierung von Prozessen, damit Reisende ihre Ansprüche leichter durchsetzen können. „Bis heute ist eine freiwillige Selbstverpflichtung zur automatisierten oder gar automatischen Bearbeitung von Ansprüchen nach der Fluggastrechteverordnung nicht zustande gekommen“, sagte die VZBV-Mobilitätsexpertin Marion Jungbluth dem Handelsblatt. „Daher sollte jetzt endlich die Ankündigung der Bundesregierung aus dem Koalitionsvertrag, dass Entschädigungs- und Ausgleichszahlungen automatisiert werden sollen, umgesetzt werden.“

Erstpublikation: 09.09.2023, 09:14 Uhr (zuletzt aktualisiert: 09.09.2023, 14:50 Uhr).