Florian Toncar Lindners Verhandler hinter den Kulissen steht plötzlich im Mittelpunkt

Florian Toncar ist zu einem der engsten Vertrauten und Ratgeber des Finanzministers geworden. Jetzt vertrat der parlamentarische Staatssekretär Lindner in der Haushaltsdebatte.

Florian Toncar vertritt die liberalen Positionen nicht nur engagiert nach außen. Er ist auch für Verhandlungen hinter den Kulissen zuständig. (Foto: dpa) Toncar redet, Kanzler und Vizekanzler blättern

Berlin Florian Toncar ist zur Stelle, wenn Christian Lindner ihn braucht. Der FDP-Chef musste am Wochenende wegen des Koalitionsausschusses eine Reise nach Israel absagen, Toncar flog und vertrat den Finanzminister in Tel Aviv. Am Dienstag brachte der 42-jährige Staatssekretär dann den Haushalt 2023 in den Bundestag ein, weil Lindner aufgrund eines Trauerfalls in der Familie verhindert war.

Als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ist Toncar zu einem der engsten Vertrauten und wichtigsten Ratgeber von Lindner geworden. Er reist und redet nicht nur für den Minister, sondern hält den Kontakt ins Parlament, in die Partei und die Öffentlichkeit.

Zugleich treibt er im Hintergrund liberale Koalitionsvorhaben wie etwa die Aktienrente voran. Und er wurde von Lindner mit Spezialprojekten beauftragt: So ist er als Leiter des Digital Finance Forum für die Fintech-Branche zuständig.