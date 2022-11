Flüchtlinge „Nicht akzeptabel“: FDP kritisiert Alleingang von Österreich, Serbien und Ungarn

Der Umgang mit illegaler Migration sorgt für Streit in der EU. In Berlin hofft man, dass die EU-Innenminister am Freitag eine Lösung finden.

(Foto: via REUTERS) Migranten auf dem Mittelmeer

Berlin Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, hat nationale Alleingänge in der europäischen Migrationspolitik scharf kritisiert und Konsequenzen gefordert. „Es ist entscheidend, dass die EU jetzt gemeinsam an einem Strang zieht“, sagte Thomae dem Handelsblatt mit Blick auf ein Sondertreffen der EU-Innenminister an diesem Freitag in Brüssel. Das gelte auch für die Bekämpfung illegaler Migration.

„Das Sondertreffen muss dazu genutzt werden, um Österreich, Serbien und Ungarn deutlich zu machen, dass ein Alleingang in der Migrationspolitik nicht akzeptabel ist“, betonte der FDP-Politiker. Denn nur mit einer gemeinsamen, europäisch getragenen Lösung könne Migration auf Dauer bewältigt werden.

Die Regierungen Österreichs, Ungarns und Serbiens hatten vergangene Woche eine Absichtserklärung unterzeichnet, die gemeinsame Maßnahmen für Grenzschutz und gegen Migration beinhaltet.