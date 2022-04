Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt Registrierung, Zuständigkeiten, Verteilung: Diese Hürden gibt es noch bei der Integration von Geflüchteten

Berlin Vor eineinhalb Monaten flüchteten Olga Melnyk, ihr Partner und ihre zwei Kinder von Kiew nach Düsseldorf. Seither, sagt sie, halte sie die Bürokratie auf Trab. Erst vergangene Woche stand die Ukrainerin mit ihrer Familie Schlange, um ihre Fingerabdrücke für die Registrierung abnehmen zu lassen. Trotz Termins dauerte es zehn Stunden, bis sie an der Reihe waren. „Ich war wirklich geschockt“, sagt die junge Frau.

Auch sonst ist die Familie noch nicht wirklich angekommen. Die Kinder gehen bereits zur Grundschule. Schnell aber bemerkten die Lehrer, dass die Kinder der Jahrgangsstufe im Lernstoff um ein Jahr voraus sind, der Älteste muss nun auf ein Gymnasium. Olga betont: „Und es nicht so leicht, diesen Wechsel zu organisieren.“

Die Krankenversicherungskarte hat die Familie beantragt, allerdings noch nicht erhalten. Auch finanzielle Unterstützung bekommt sie noch nicht, im Moment leben die fünf von ihren Ersparnissen.

Olga berichtet: „Wir würden gern arbeiten, aber Zeit, uns einen Job zu suchen, hatten wir bislang noch nicht.“ Sie sei Deutschland sehr dankbar für die große Unterstützung. Aber einiges wäre sicher einfacher, wenn es für Geflüchtete eine zentrale Ansprechstelle gäbe, meint die Ukrainerin.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Bundespolizei hat seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar 379.123 Geflüchtete festgestellt, wie das Bundesinnenministerium am Montag bei Twitter mitteilte. Die tatsächliche Zahl dürfte aber höher liegen, da Ukrainer für 90 Tage ohne Visum einreisen dürfen und keine stationären Grenzkontrollen stattfinden. Vor Problemen, von denen Olga berichtet, dürften auch viele andere Geflüchtete stehen.

Auf diese Grundzüge wurde sich geeinigt

Deshalb hatten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan und mehrere Bundesminister am Montag Vertreter von Kommunen, Ländern, Behörden und Verbänden ins Kanzleramt eingeladen, um noch bestehende Hürden aus dem Weg zu räumen.

Es sei ungewiss, wann die Geflüchteten wieder in ihre Heimat zurückkehren könnten, sagte Alabali-Radovan: „Darum müssen wir bereits heute Perspektiven und Teilhabe in unserem Land für die geflüchteten Menschen schaffen.“

Auf die Grundzüge hatten sich die Regierungschefs von Bund und Ländern bereits bei ihrer Besprechung am 7. April geeinigt. Etwa darauf, dass die ukrainischen Geflüchteten ab Juni nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz, sondern unter das Sozialgesetzbuch II fallen sollen.

Dies hätte den Vorteil, dass für die Gewährung von Hilfen und die Vermittlung in Arbeit die Jobcenter zuständig wären. Geflüchtete bekämen also Hilfe aus einer Hand. Auch sind die Grundsicherungsleistungen etwas höher als die Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die rechtliche Umsetzung lässt allerdings noch auf sich warten. Man werde sie „schnellstmöglich vornehmen“, sagte ein Sprecher des Arbeitsministeriums am Montag.

Alabali-Radovan will Geflüchteten mehr Teilhabe in Deutschland ermöglichen. (Foto: dpa) Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Reem Alabali-Radovan (SPD)

Versprochen hatte der Bund Anfang April auch, die Länder bei der Registrierung der Geflüchteten personell und materiell zu unterstützen und zusätzliche PIK-Erfassungsterminals zu beschaffen.

Über diese werden Fingerabdrücke und persönliche Daten an das Ausländerzentralregister übermittelt. Hier kam es zu Engpässen, weil Geräte fehlten oder notwendige Software-Updates nicht ausgeführt wurden. Die Anmeldung in der Ausländerbehörde wurde so zum Nadelöhr für viele Geflüchtete, und wie die Erfahrung von Olga und ihrer Familie zeigt, ist das Problem noch nicht überall behoben.

Sinnvolle Verteilung der Geflüchteten notwendig

Innenministerin Nancy Faeser wies beim Treffen im Kanzleramt darauf hin, dass 84 Prozent der Geflüchteten Frauen seien und 58 Prozent mit ihren Kindern gekommen seien. „Sie brauchen dringend unsere Hilfe“, sagte die SPD-Politikerin.

Die Städte hätten sich gemeinsam mit den Ländern bereits auf den Weg gemacht, Kinderbetreuung und Unterricht für ukrainische Kinder zu organisieren, sagte der Präsident des Deutschen Städtetags, Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe.

Aber: „Hier brauchen wir deutlich mehr Kapazitäten.“ Der Bund sollte sich an den Kosten beteiligen, nötig seien zudem schnelle Anerkennungsverfahren für Lehrkräfte und Erzieherinnen aus der Ukraine.

Auch ist den Kommunen an einer sinnvollen Verteilung der Geflüchteten gelegen. Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Ralph Spiegler, sagte dem Handelsblatt: „Damit ist explizit eine faire Aufteilung zwischen städtischen und ländlichen Regionen gemeint.“

Notwendig sei ein koordiniertes Verfahren, damit es weder bei den Kommunen noch bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern zu lokalen Überlastungssituationen komme. Spiegler, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nieder-Olm ist, sagte: „Hier fordern wir ein stärkeres Engagement durch den Bund.“

Mehr: Lesen Sie die aktuellen Entwicklungen zum Ukrainekrieg im Liveblog