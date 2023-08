Flugblatt-Affäre Bayerischer Landtag berät in Sondersitzung am 7. September über den Fall Aiwanger

Die Opposition in Bayern will offene Fragen rund um die Flugblatt-Affäre klären. Zuletzt hatte der Druck auf den Chef der Freien Wähler immer stärker zugenommen.

Bayerns Ministerpräsident Martin Söder hat Aiwanger einen Katalog mit 25 Fragen vorgelegt, um die Affäre um ein antisemitisches Pamphlet aufzuklären. (Foto: dpa) Hubert Aiwanger

München Die Opposition in Bayern will in der Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger offene Frage im Landtag klären. Landtagspräsidentin Ilse Aigner werde auf Antrag von Grünen, SPD und FDP den sogenannten Zwischenausschuss einberufen, teilte der Landtag am Donnerstag mit.

Die Sitzung ist nach Angaben eines FDP-Sprechers für den 7. September angesetzt. „Hubert Aiwanger muss dem Landtag Rede und Antwort stehen“, sagte Martin Hagen, FDP-Fraktionsvorsitzender. Nur so könnten sich Parlament und Öffentlichkeit ein faires Urteil über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe bilden.

Bayerns Ministerpräsident Martin Söder hat Aiwanger einen Katalog mit 25 Fragen vorgelegt, um die Affäre um ein antisemitisches Pamphlet aufzuklären. Aiwanger solle diese Fragen „zeitnah“ beantworten, eine konkrete Frist wurde ihm nicht gesetzt.

Aiwanger hatte am Wochenende Vorwürfe dementiert, als 17-Jähriger ein antisemitisches Flugblatt an seiner damaligen Schule verfasst zu haben. Der Chef der Freien Wähler distanzierte sich von dem Inhalt, fügte aber hinzu, er könne sich nicht erinnern, ob er das Papier damals weiterverbreitet habe. Am Mittwoch hatte es neue Vorwürfe gegen den bayerischen Vize-Ministerpräsidenten gegeben. Der hatte in einem Interview zudem gesagt, seit seinem Erwachsenenalter sei er „kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.“ Diese Formulierung hatte neue Kritik ausgelöst. Mehr: Söder geht im Fall Aiwanger einen gefährlichen Mittelweg – ein Kommentar