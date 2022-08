Fluggastrechte Vorkasse bei Flugreisen abschaffen? Lufthansa lehnt Initiative aus Niedersachsen ab

Die Luftverkehrsbranche will das Vorkasseprinzip beibehalten. Doch eine Bundesratsinitiative aus Niedersachsen genießt breite politische Unterstützung.

An den NRW-Flughäfen waren laut der Landesregierung von Mitte Mai bis Mitte Juli mehr als 258.000 Passagiere von Flugausfällen betroffen. (Foto: dpa) Flughafen Düsseldorf

Berlin Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) hat die Initiative der Landesregierung verteidigt, wonach Passagiere ihre Flüge künftig beim Check-in bezahlen sollen. „Zuletzt betrafen rund 80 Prozent der Streitfälle bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr den Flugverkehr. Allein diese Zahl macht deutlich, dass Handlungsbedarf in Sachen Verbraucherschutz besteht“, sagte Althusmann dem Handelsblatt.

Das von SPD und CDU regierte Niedersachsen will das Vorkasseprinzip abschaffen. Eine Bundesratsinitiative, die an diesem Dienstag im Kabinett beschlossen wurde, könnte in der nächsten Bundesratssitzung am 16. September auf die Tagesordnung der Länderkammer kommen. Althusmann sagte: „Bei der Umsetzung unseres Vorstoßes würden nur geringe Mehrkosten für die Fluggesellschaften entstehen. Dagegen würde Reisenden eine Menge Ärger erspart.“

Das Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz begrüßte die Bundesratsinitiative, weil es die Verbraucherrechte stärke. Zustimmung signalisierte auch der Vorsitzende der Verbraucherschutzministerkonferenz, Dirk Adams (Grüne).