Flughafen, Bahn, Autobahn Deutschland droht Montag wegen Warnstreiks Stillstand

Wegen der angekündigten Warnstreiks dürfte Deutschland am Montag weitgehend zum Stillstand kommen. An einem Airport geht schon seit Sonntagmorgen nichts mehr. Eine Übersicht.

Zahlreiche Züge und Flüge werden am Montag ausfallen. (Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer) Streik am Montag

Berlin Die Gewerkschaften Verdi und EVG rufen Beschäftigte am Montag zu massiven Warnstreiks auf, die den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen sollen. Anlass sind die aus ihrer Sicht festgefahrenen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst und bei der Deutschen Bahn. Verhandelt wird aktuell aber auch für das Sicherheitspersonal an Flughäfen sowie regional für die Bodenverkehrsdienste und den öffentlichen Nahverkehr.

Welche Auswirkungen wird der Arbeitskampf haben, und was bedeutet er für Arbeitnehmer? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie lange wird gestreikt?

Nach Angaben der Gewerkschaften soll der Streik in der Regel um 0 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag beginnen und am Montag um 24 Uhr enden. Es kann aber auch schon davor oder danach zu erheblichen Behinderungen kommen, wenn sich beispielsweise auch Beschäftigte der Nachtschicht noch am Ausstand beteiligen oder sich Züge oder Flugzeuge nach Ende des Streiks nicht an ihrem regulären Ausgangsort befinden.