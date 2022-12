Flugreisen Zögerliche Flugticketerstattung: Bundesbehörde registriert 60 Prozent mehr Beschwerden über Airlines

Verspätete oder gestrichene Flüge haben in diesem Sommer manchen Flugreisenden den Start in den Urlaub ruiniert. Entsprechend viele Beschwerden gingen beim Luftfahrt-Bundesamt ein.

In diesem Sommer mussten insbesondere wegen Personalengpässen an Flughäfen und bei Airlines Tausende Flüge storniert werden. (Foto: dpa) Flughafen Düsseldorf

Berlin Annullierte Flüge lassen die Zahl der Beschwerden beim Luftfahrt-Bundesamt (LBA) in die Höhe schnellen. Das geht aus Daten der Behörde (Stand: 30.11.2022) hervor, die dem Handelsblatt vorliegen.

In diesem Jahr gingen beim LBA 2243 Beschwerden (2021: 1430 Beschwerden) über Airlines ein. Davon beschwerten sich Passagiere in 743 Fällen (2021: 946) über Verstöße gegen die gesetzlich vorgeschriebene Frist von sieben Tagen für die Rückerstattung bei gestrichenen Flügen.

In diesem Sommer stornierten Flughäfen und Airlines insbesondere wegen Personalengpässen Tausende Flüge.

Trotz der vielen Beschwerden hat das Luftfahrt-Bundesamt nur eine überschaubare Anzahl an Bußgeldern gegen Airlines verhängt. Den Angaben zufolge geschah dies in 25 Fällen, in denen Ticketkosten für gestrichene Flüge nicht fristgerecht zurückgezahlt wurden.