Flugstornierungen Flughafen-Chaos: So könnten Passagiere ihr Geld schneller zurückbekommen

Auf das Chaos an den Flughäfen folgen unzählige Beschwerden der Kunden. Sie wollen ihr Geld zurück. Die niedersächsische Regierung will mit einer Bundesratsinitiative helfen.

Wegen Personalproblemen hat die Airline zahlreiche Verbindungen gestrichen – trotz vorgezahlter Tickets. (Foto: dpa) Passagiere am Eurowings-Schalter in Düsseldorf

Berlin Das von SPD und CDU regierte Bundesland Niedersachsen will mit einer Initiative im Bundesrat das Vorkasseprinzip für Flugreisen abschaffen. „Künftig müsste dann das Ticket erst beim Check-in bezahlt werden. Damit wollen wir den Verbraucherschutz für die Reisenden deutlich verbessern“, sagte Landesverkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) dem Handelsblatt.

Die Initiative will die Landesregierung am Dienstag im Kabinett beschließen und in der nächsten Bundesratssitzung am 16. September auf die Tagesordnung der Länderkammer setzen.

Hintergrund sind die chaotischen Zustände an mehreren deutschen Flughäfen zu Beginn der Feriensaison im Juni. Weil Personal bei der Gepäckabfertigung fehlte, kam es teilweise zu langen Wartezeiten für die Passagiere. Flüge fielen aus. Allein die Lufthansa musste knapp 7000 Flüge streichen, um das System zu stabilisieren.

