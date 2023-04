Flugverkehr Verdi ruft zu Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg auf

Am Montag soll am Flughafen BER gestreikt werden. Ab morgens um halb vier bis Mitternacht legen die Beschäftigten ihre Arbeit nieder.

Der Ausstand betrifft Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle. (Foto: IMAGO/Manngold) Verdifahnen am Flughafen BER

Berlin Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg aufgerufen. Der Ausstand der Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle beginne um 3.30 Uhr und ende um Mitternacht, teilte Verdi am Samstagmorgen mit.