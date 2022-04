Flutkatastrophe „Mallorca-Affäre“: SPD erhöht Druck auf NRW-Ministerpräsident Wüst

Nach der Flutkatastrophe haben Mitglieder der nordrhein-westfälischen Landesregierung auf Mallorca gefeiert. Dass nur eine Ministerin Konsequenzen zog, sorgt für Unmut.

„Alle Beteiligten haben sich für ihr Fehlverhalten entschuldigt und die Entschuldigungen waren glaubwürdig.“ (Foto: dpa) Hendrik Wüst

Berlin Die SPD hat dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) mangelnde Glaubwürdigkeit in der sogenannten „Mallorca-Affäre“ vorgeworfen. Wüst habe trotz der Verfehlungen in den eigenen Reihen im Streit über den Urlaub von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) von einem Glaubwürdigkeitstest für SPD und Grüne gesprochen, sagte SPD-Bundesvize Thomas Kutschaty dem Handelsblatt.

Spiegel ist am Montag zurückgetreten. Die NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach sei aber noch im Amt, obwohl es täglich neue Erkenntnisse über ihre Reise nach Mallorca zu einer privaten Feier mit Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (beide CDU) gebe. „Damit besteht die CDU genau den Glaubwürdigkeitstest nicht, von dem sie selbst gesprochen hat“, so Kutschaty, der als SPD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai antritt.