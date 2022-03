Folgen des Ukraine-Kriegs Deutsche Firmen verzeichnen immer höhere Energiekosten und steigende Preise

Laut einer DIHK-Umfrage gibt es bereits jetzt gestörte Lieferketten und den Abbruch von Kundenbeziehungen. Für die Unternehmen könnte es aber noch schlimmer kommen.

Knapp die Hälfte der Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie rechnet mit spürbaren Einbußen bei Umsatz und Gewinn durch den Ukrainekrieg. (Foto: dpa) Produktion beim Automobilzulieferer ZF

Berlin Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs machen sich bei deutschen Firmen bereits jetzt bemerkbar. So gaben in einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) unter 3700 Unternehmen 78 Prozent der Betriebe an, von der russischen Invasion und ihren Folgen geschäftlich betroffen zu sein. Neun von zehn Befragten nennen höhere Energiekosten als spürbaren Effekt in der eigenen Firma – über alle Branchen hinweg.

60 Prozent der Befragten berichteten von steigenden Preisen oder gestörten Lieferketten, 18 Prozent von direkten Folgen wie dem Verlust von Kunden und Lieferanten. Für die Umfrage wurden von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche bundesweit rund 3700 Unternehmen befragt.

Auch eine Umfrage des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall unter knapp 1400 Mitgliedsunternehmen zeigt, wie stark sich der russische Angriff auf die Ukraine bereits auswirkt. So klagten zwei von drei Unternehmen, die Waren aus Russland, Belarus oder der Ukraine erhalten, über Lieferengpässe.