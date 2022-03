Folgen des Ukraine-Kriegs Neue Staatshilfen in Sicht: Wirtschaft fordert „schnelle und unbürokratische Regelungen“

Der Wirtschafts- und der Finanzminister tüfteln an neuen Staatshilfen, müssen sich aber noch einigen.

Berlin Verbraucher und Unternehmen leiden immer stärker unter den Folgen des Ukrainekriegs. Darauf will die Bundesregierung nun reagieren. Die Ampel arbeite „unter Hochdruck“ an neuen Wirtschaftshilfen, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen.

Die Koalition erwägt, sowohl auf die steigenden Energiepreise als auch auf gestörte Lieferketten zu reagieren. Es brauche „schnelle und unbürokratische Härtefallregelungen“, sagte Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Industrie- und Handelskammertags (DIHK).

Die Bundesregierung prüft, einen Russland-Schutzschirm aufzubauen. Dieser könnte Schadensersatzzahlungen oder direkte Hilfen beinhalten. Das bestätigten mehrere Regierungsvertreter. Außerdem könnte der vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld verlängert werden. Für die gebeutelte Energiewirtschaft wird zudem an einem eigenen Hilfspaket gearbeitet.

Bei der Bundesregierung ist nach Handelsblatt-Informationen bereits der Antrag des Energiekonzerns VNG auf ein KfW-Darlehen in Milliardenhöhe eingegangen, weil das Unternehmen fürchtet, einen Gaslieferstopp aus Russland nicht abfedern zu können.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Gleichzeitig mehren sich die Forderungen nach Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht sich im Handelsblatt für eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie aus.

Industrie ruft nach Hilfe

Auch in der Bundesregierung wird eine Mehrwertsteuersenkung auf Energie seit einiger Zeit diskutiert. Die unionsgeführten Länder Nordrhein-Westfalen und das Saarland haben zudem eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht.

Demnach soll die Stromsteuer für private Haushalte wie für die Wirtschaft noch 2022 auf das europäische Mindestmaß reduziert werden. Man will „eine substanzielle Absenkung der Steuersätze auf Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vornehmen“ und zumindest temporär einen ermäßigten Steuersatz auf Erdgas, Elektrizität und Fernwärme einführen.

„Irgendetwas muss es zur Entlastung geben, von mir aus Barschecks wie in Frankreich“, sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) dem Handelsblatt. Im französischen Nachbarstaat gibt es ab April einen Rabatt von 15 Cent pro Liter Kraftstoff.

Ähnliches schwebt offenbar auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor. Es solle einen zeitlich befristeten Tank-Rabatt nach französischem Vorbild geben, hieß es in Regierungskreisen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, Lindner plane einen Rabatt, der 20 Cent je Liter betragen könne. Dieser soll direkt beim Tanken gewährt werden. Die Tankstellenbesitzer sollen ihn dann später mit den Finanzämtern abrechnen.

Aus Sicht der Befürworter hätte ein solches Konstrukt Vorteile: Es ließe sich schneller umsetzen als etwa eine Senkung der Steuern auf Benzin und Diesel. Zudem würden Unternehmen direkt entlastet. Die Mehrwertsteuer ist für Firmen hingegen häufig nur ein durchlaufender Posten.

Allerdings handelt es sich bisher um einen Vorschlag von Lindner, ein Beschluss der Koalition gibt es noch nicht. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) äußerte sich am Sonntagabend zurückhaltend.

Klar ist aber, dass die Ampel bei ihren bereits beschlossenen Entlastungen von knapp 16 Milliarden Euro noch mal nachlegen wird. So haben sich auch SPD-Politiker angesichts der steigenden Energiepreise für weitere Maßnahmen ausgesprochen. Und Habeck kündigte ebenfalls weitere Entlastungen an: „Extrem hohe Heizkosten, extrem hohe Strompreise, extrem hohe Spritpreise belasten Haushalte, und je geringer die Einkommen, desto stärker. Die Bundesregierung wird daher ein weiteres Entlastungspaket auf den Weg bringen.“

Parallel laufen in der Koalition die Gespräche über eine weitere Unterstützung für Unternehmen, etwa den Schutzschirm nach Corona-Vorbild. Gerade die Energiewirtschaft leidet unter den hohen Preisen. Aber auch viele Industriefirmen rufen nach Hilfe.

Unternehmen aus energieintensiven Branchen wie Metall, Glas, Papier und Chemie sind zum Teil mit einer Vervielfachung ihrer Strom- und Gasrechnung konfrontiert. Vereinzelt setzten Unternehmen schon ihre Produktion aus. In den Branchen wird eine Pleitewelle befürchtet.

Behörde für Exporte „maßlos überlastet“

Vor allem Mittelständler sind vielfach nicht in der Lage, die steigenden Kosten abzufangen, genauso wenig wie Ausfälle von Materiallieferungen. Auch die Sanktionen machen zu schaffen und belasten nicht nur direkt das Geschäft.

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa), das für Exportkontrollen zuständig ist, sei derzeit maßlos überlastet, berichten Industriekreise. Die Behörde antwortete auf eine Anfrage dazu bis Redaktionsschluss nicht.

Lesen Sie auch:

Wie genau der Schutzschirm für die Wirtschaft ausgestaltet werden könnte, hängt vom beihilferechtlichen Rahmen der EU-Kommission ab, heißt es in Regierungskreisen. Die Kommission hatte am Donnerstag einen ersten Vorschlag für die Lockerung des Beihilferechts verschickt, um Staatshilfen zu erleichtern. Die Mitgliedstaaten haben jetzt die Möglichkeit zu überlegen, was unter diesen Voraussetzungen machbar ist.

Die Wirtschaft hat in den Gesprächen mit Habeck und Lindner sowie deren Beamten eine Reihe von Vorschlägen gemacht. DIHK-Hauptgeschäftsführer Wansleben betont, dass es Einschränkungen gebe, die weit über Sanktionen und Energiepreise hinausgingen.

Wenn etwa Banken und Logistikunternehmen sich von Russland abwendeten, bringe das viele der Geschäftspartner in Schwierigkeiten. „Auch dafür brauchen wir rechtssichere und pragmatische Lösungen“, sagte Wansleben.

Mit Blick auf die Energiepreise fordert er: „Deutsche Unternehmen, die mit diesen enormen Herausforderungen um ihr Überleben kämpfen oder sich im weltweiten Wettbewerb neu aufstellen müssen, brauchen von den eigenen Politikern in Berlin und Brüssel dringend Unterstützung.“

Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) fordert konkret finanzielle Überbrückungshilfen vom Bund, „um eine Insolvenzwelle zu vermeiden“. Unternehmen sollten von den Hilfen profitieren, wenn sie unverschuldet von den steigenden Energiekosten, den Sanktionen oder Ausfällen in den Lieferketten betroffen sind. Zudem schlägt der VCI direkte finanzielle Unterstützung für Unternehmen beim Gaseinkauf vor.

Negativsteuer als Hilfsinstrument vorgeschlagen

Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, legt zudem eine „negative Unternehmensteuer“ nahe, wobei die geleisteten Steuervorauszahlungen für 2021 reduziert würden.

De facto handelt es sich um finanzielle Zuschüsse des Staates, so wie bei den Coronahilfen, allerdings über einen anderen Weg. „Das ginge schneller, erforderte keine Anträge und langen Prüfungen, sondern würde rasch über die Finanzbehörden abgewickelt werden können“, sagte Hüther dem Handelsblatt.

Viele Firmen aus energieintensiven Branchen fürchten um ihr Geschäftsmodell. (Foto: dpa/Getty Images (M)) Chemie, Textil und Stahl

Andere Ökonomen stellen die Überlegungen der Bundesregierung infrage. Oliver Holtemöller, Vizepräsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), sagte: „Es ist nicht die Aufgabe der Wirtschaftspolitik, die Unternehmen gegen alle möglichen Risiken zu versichern.“

Zielgerichtete Hilfen wie das Kurzarbeitergeld seien sinnvoll. Aber anders als in der Coronakrise sei jetzt keine schwere Rezession in Deutschland zu erwarten.

Daher sei nicht die Zeit für breit angelegte Zuschüsse, meint Holtemöller: „Wie soll das Wirtschaftsministerium beurteilen, welche Unternehmen nun unverschuldet in eine Notlage kommen und wo es lediglich um Mitnahmeeffekte geht?“

Auch in der Bundesregierung gibt es noch Klärungsbedarf. So müssen sich Wirtschafts- und Finanzministerium einigen. Die Lage sei „aber ernst“, sagte ein Regierungsvertreter.

Offiziell angekündigt hat Wirtschaftsminister Habeck ein Kreditprogramm der staatlichen KfW-Förderbank für von den Russlandsanktionen betroffene Unternehmen. Das Programm soll „zeitnah“ starten, ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.

Auch das Kreditprogramm kann nur unter der Bedingung der Lockerung des beihilferechtlichen Rahmens durch die EU-Kommission starten. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass das bei Krediten kein Problem sein wird.

Mehr: Rettungsprogramme, der Weg in die Staatswirtschaft?