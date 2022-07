Folgen des Ukraine-Kriegs Steigende Energiepreise: Sorge vor sozialen Konflikten wächst

Berlin Angesichts rasant steigender Energiekosten wächst die Sorge vor sozialen Konflikten in Deutschland. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor „sozialem Sprengstoff“ in der Gesellschaft gewarnt hatte, schlagen nun auch mehrere Ministerpräsidenten Alarm.

Saarlands Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) sagte dem Handelsblatt, Russland setze Gasverknappung als Waffe ein, um Europa zu spalten. Das dürfe nicht passieren. „Gas-Knappheit kann im Herbst eine soziale Krise durch noch einmal sprunghaft steigende Preise auslösen.“ Es werde daher weitere Entlastungen vor allem für Rentner und einkommensschwache Haushalte geben müssen.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mahnte, keine Zeit zu verlieren. „Ich kann uns nur raten zu handeln“, sagte Weil der „Süddeutschen Zeitung“. „Wir müssen aufpassen, dass aus einer Energiekrise nicht auch noch eine soziale Krise wird.“ Handlungsbedarf sieht auch der Co-Chef der SPD-Linken, Sebastian Roloff. „Maßnahmen zur Abfederung der Kosten sichern den sozialen Frieden und sind daher sicher geboten“, sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt.

Die Sorge vor einer kippenden Stimmung im Land kommt nicht von ungefähr. Auch Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing warnte diese Woche auf einer Bankenkonferenz in Frankfurt, es bedrohe den sozialen Frieden in Deutschland, wenn in Umfragen 40 Prozent der Menschen angäben, sie könnten am Monatsende nicht mehr sparen. Die Lage könnte sich noch verschärfen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Seit Tagen wird darüber spekuliert, dass Russlands Präsident Wladimir Putin die am Montag startenden Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 nutzen könnte, um den Gashahn auf der Route ganz zuzudrehen. Viele Ökonomen fürchten dann einen schweren Wirtschaftseinbruch in Deutschland.

DIW-Chef sieht Deutschland vor „sozialer Zerreißprobe“

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte dem Handelsblatt: „Die gegenwärtige Krise könnte der letzte Tropfen sein, der das Fass der zunehmenden sozialen Spaltung zum Überlaufen bringt.“ Bewegungen wie die Gelbwesten in Frankreich seien auch in Deutschland möglich.

>> Lesen Sie auch: „Historische Herausforderung“ – Bündnis gegen Inflation soll im Herbst Ergebnisse bringen

Fratzscher warnte: „Explodierende Mieten und ein steigendes Armutsrisiko in den letzten zehn Jahren, eine Spaltung bei Bildung und Gesundheit in der Pandemie und nun bei der Inflation könnte Deutschland vor eine soziale Zerreißprobe stellen.“

Schon jetzt machen rapide steigende Preise in fast allen Lebensbereichen den Menschen in Deutschland zu schaffen. So müssen sich etwa Mieter auf deutliche Kostensteigerungen einstellen. Laut dem Spitzenverband der deutschen Wohnungswirtschaft GdW sind wegen des russischen Kriegs in der Ukraine die Preise über alle Energiearten hinweg gemittelt bis Mai um 37 Prozent gestiegen.

Für einen Ein-Personen-Haushalt bedeute das eine Mehrbelastung von 508 Euro im Jahr verglichen mit 2021. Es seien noch deutlich höhere Steigerungen und eine vierstellige Mehrbelastung zu erwarten. Für großen Unmut sorgt vor diesem Hintergrund ein Vorstoß des börsennotierten Wohnungskonzerns Vonovia. Der Branchenriese will wegen drohender Gasengpässe die Heizungsleistungen in zahlreichen seiner Wohnungen einschränken.

„Um möglichst viel Gas in unseren Beständen einzusparen, werden wir in unseren Beständen sukzessiv eine Nachtabsenkung der Heizungstemperatur bei den Gas-Zentralheizungen einführen“, teilte ein Vonovia-Sprecher mit. Dabei reduziere Vonovia die Heizungsleistung zwischen 23 und 6 Uhr auf 17 Grad Celsius. Tagsüber und in den Abendstunden könnten die Mieter weiter wie gewohnt heizen.

Ampelpolitiker kritisieren Vonovia scharf

Diese Vorgehensweise empfiehlt auch GdW-Präsident Axel Gedaschko. Die Temperatur zu senken reduziere den Gasverbrauch im Gebäudesektor um bis zu 25 bis 30 Prozent, sagte er dem Handelsblatt. Statt wie bisher üblich 20 bis 21 Grad vorzuhalten, könnten im Normalfall auch schon freiwillig 18 bis 19 Grad ausreichen.

Der SPD-Linke Roloff ist zwar auch der Ansicht, dass alle Gas sparen müssten. „Eine solche Maßnahme jedoch als Wohnungskonzern ohne Beteiligung der Mieter durchzusetzen, halte ich für völlig unangemessen und auch unzulässig.“

>> Lesen Sie auch: Mit diesem Vermögen gehören Sie zu den reichsten Deutschen

Auch der FDP-Wohnungspolitiker Daniel Föst sieht das Vorgehen von Vonovia kritisch. „Von einseitigen Maßnahmen der Vermieter halte ich wenig“, sagte er. „Die Menschen sind meines Erachtens sehr sensibilisiert und sparen Energie.“ Da sei in der jetzigen Situation jeder Einzelne gefragt. „Als Gesellschaft gilt es nun zusammenzustehen.“

Der Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sieht beim Energiesparen vor allem die Vermieter in der Verantwortung. „Gerade Wohnungskonzerne mit guten Gewinnen sollten jetzt in Effizienz, Wärmepumpen oder auch Solardächer investieren. Wir müssen weg von Putins dreckiger Energie“, sagte er.

Audretsch hält zudem weitere Entlastungen vor allem für untere Einkommensgruppen für nötig. „Gleichzeitig werden die mehr tragen müssen, die sehr viel haben, die Reichsten in unserem Land“, sagte der Grünen-Politiker. „Sie werden etwas abgeben müssen, um den sozialen Frieden zu sichern.“

FDP-Politiker Föst zeigte sich offen für weitere Hilfen. „Wir müssen die Menschen entlasten und gezielt dort unterstützen, wo die Energiepreise zur Armutsfalle werden“, sagte er. „Dafür wird diese Koalition sorgen.“

Kanzler Scholz strebt „Gesamtkonzept“ zu Entlastungen an

Der SPD-Linke Roloff sieht auch weiteren Handlungsbedarf über die bereits beschlossenen Maßnahmen hinaus. Der Heizkostenzuschuss und die Energiepreispauschale würden zwar noch ausgezahlt und damit ihren Effekt erst entfalten. Gleichwohl müsse man „sicherstellen, dass wir weitere Pakete für den Winter vorbereiten“, sagte er.

DIW-Chef Fratzscher wies auf die Problematik hin, dass fast 40 Prozent der Deutschen praktisch kein Erspartes und auch sonst keinen Schutzmechanismus hätten, um mit den höheren Lebenshaltungskosten umzugehen. „Die Politik muss nun entschieden handeln und sollte nicht versuchen, mit Placebos wie Einmalzahlungen Menschen ruhigzustellen“, sagte er.

>> Lesen Sie auch: Wer trägt die größte Steuerlast? Neue Daten räumen mit alten Mythen auf

Der Schlüssel liegt aus Sicht Fratzschers im Arbeitsmarkt. Denn nur durch höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen könnten Menschen sich dauerhaft besser absichern und Vorsorge betreiben. „Auch die Sozialleistungen müssen dauerhaft angehoben werden“, mahnte der Ökonom.

Kanzler Scholz mahnte indes, dass man die Debatte über neue Entlastungsschritte der sogenannten konzertierten Aktion mit Gewerkschaften und Arbeitgebern überlassen solle. Scholz hatte am Montag nach dem Gespräch mit Spitzenvertretern der Sozialpartner von einer Krise gesprochen, die nicht in wenigen Monaten vorübergehen werde.

Ein nächstes Treffen soll es im September geben. Angesichts weiter drohender Preissteigerungen gehe es um ein Gesamtkonzept für das, was als Nächstes zu tun sei, sagte Scholz.

Mehr: Kommentar zu steuerfreien Einmalzahlungen: Von Olaf Scholz’ Vorschlag würden vor allem Gutverdiener profitieren.