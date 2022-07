Formel-1 Sebastian Vettel: „Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen“

Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel beendet seine Karriere. Überraschend kommt der Schritt nicht, der Rennfahrer äußerte immer lautere Kritik an der Formel-1.

Der Weltmeister von 2010 bis 2013 hat seinen Rücktritt bekanntgegeben. (Foto: ddp/abaca press) Sebastian Vettel

Berlin Deutschlands erfolgreichster Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel beendet zum Saisonende 2022 seine Karriere. 53 Siege und vier Weltmeistertitel konnte der Heppenheimer in seiner Karriere erfahren. Noch zehn Rennen will Vettel absolvieren – dann ist Schluss. Das hat Vettel in einer Videobotschaft auf seinem Instagram-Kanal bekannt gegeben.

Dabei wollte sein Rennstall Aston Martin unbedingt mit Vettel weitermachen. Team-Chef Mike Krack betonte Vettels extremen Einsatz, seine Erfahrung sowie die Fähigkeiten, ein Team zu motivieren und weiterzubringen. Vettels Ziele jedoch haben sich verändert. „Weg von Rennsiegen und um Meisterschaften zu kämpfen, hin zu meinen Kindern“, begründet Vettel seinen Rücktritt.

Überraschend kommt die Entscheidung des Rennfahrers für viele Experten nicht. Vettel dachte lange über seinen Rücktritt nach. Doch nicht nur sportlich passten Vettel und die Formel-1 in den vergangenen Jahren nicht mehr zusammen. Den letzten seiner 53 Siege feierte der Deutsche 2019 beim Grand Prix von Singapur.