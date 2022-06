Forschung Erster europäischer Superrechner kommt nach Jülich

In Jülich geht ein Rechner an den Start, der die Rechenleistung von fünf Millionen modernen Notebooks bringt. Weitere in München und Stuttgart sollen folgen.

Das Forschungszentrum Jülich erhält einen weiteren Superrechner. (Foto: dpa) Supercomputer

Berlin Das Forschungszentrum Jülich wird Standort des ersten europäischen Supercomputers, der mehr als eine Trillion Rechenoperationen in der Sekunde ausführen kann – das ist eine Eins mit 18 Nullen. Die Rechenleistung werde fünf Millionen moderne Notebooks oder PCs übertreffen, teilte das Forschungszentrum mit. Kostenpunkt des sogenannten Exascale-Rechners „Jupiter“ von IBM: eine halbe Milliarde Euro.

„Das ist eine große Investition in Deutschlands Forschungsinfrastruktur, mit der wir unsere technologische Souveränität ausbauen wollen“, sagte Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die FDP-Politikerin kündigte zugleich an, dass in den nächsten Jahren zusätzlich zwei weitere Exascale-Supercomputer in München und Stuttgart an den Start gehen sollen.

„Jupiter wird die wissenschaftliche Recheninfrastruktur in NRW, Deutschland und Europa auf eine neue Stufe heben“, sagte der Chef des Forschungszentrums Jülich, Wolfgang Marquardt. „Mit der möglichen Integration von Quantentechnologien schlägt der Exascale-Rechner zugleich eine Brücke zur großen Zukunftstechnologie des Quantencomputings“, sagte NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos).