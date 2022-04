Forschung und Innovation Regierungsberater: Konzept für neue Transferagentur ist völlig unzureichend

Mit einer eigenen Agentur will die Bundesregierung erreichen, dass aus Forschung schneller verkaufbare Produkte entstehen.

Berlin Die neue Transferagentur Dati ist das zentrale Instrument der Ampelregierung für den „Aufbruch in ein Jahrzehnt der Innovation“. Das von FDP und Grünen gleichermaßen vorangetriebene Projekt soll dafür sorgen, dass Wissen aus deutscher Forschung nicht in den USA oder Asien, sondern hierzulande zu innovativen Produkten der Unternehmen und damit zu Wohlstand wird.

Doch die unabhängigen Innovationsberater der Regierung stellen dem Konzept ein vernichtendes Urteil aus: Die Anfang April von Wirtschafts- und Forschungsministerium präsentierten Pläne seien viel zu eng konzipiert und würden so womöglich mehr schaden als nutzen, schreibt die Expertenkommission für Forschung und Innovation (EFI) in ihrem neuen Policy-Brief, der dem Handelsblatt vorliegt. Die Überschrift mahnt stattdessen einen großen Wurf an: „Wennschon, dennschon!“

Generell sei eine solche Agentur „nur dann sinnvoll“, wenn sie Aufgaben im deutschen Forschungs- und Innovationssystem übernehme, „die zuvor nicht abgedeckt wurden“, und wenn dazu Institutionen nötig seien, „die noch nicht existieren“. „Beides kann die Expertenkommission im Fall der Dati nicht erkennen“, schreibt das Team um den Jenaer Ökonomen Uwe Cantner.

Das Konzept der Dati sieht vor, dass Regionalcoaches vor Ort die entscheidenden Akteure - kleine Hochschulen und Unternehmen - schnell und unbürokratisch zusammenbringen und fördern. Ein zentrales Service-Center soll Schulungen in Science-Entrepreneurship anbieten, Standards für den Technologietransfer entwickeln und mittelfristig auch Beteiligungs- und Start-up-Konzepte entwickeln sowie Wagniskapital beschaffen.

Die EFI stößt sich zudem vor allem an der Fokussierung auf Fachhochschulen und kleinere Unis auf der einen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Start-ups auf der anderen Seite. Das greife zu kurz, denn erfolgreiche Innovationsökosysteme müssten „alle relevanten Akteure umfassen“.

Förderung soll nur in ausgewählten Regionen erfolgen

Nach dem bisherigen Konzept wäre die Dati somit „ein Förderinstrument, das große Universitäten und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie große Unternehmen systematisch vernachlässigt, obwohl diese als Akteure des Transfers sowie für die Dynamik eines Innovationsökosystems von zentraler Bedeutung sind“, so die Experten. Die Errichtung der neuen Agentur drohe sogar „Barrieren für die Kooperation mit diesen Akteuren zu verfestigen oder gar neu zu schaffen“.

Während es im Koalitionsvertrag noch heißt, man wolle „regionale und überregionale Innovationsökosysteme“ schaffen und stärken, werden im Eckpunktepapier von Forschungs- und Wirtschaftsministerium die überregionalen nun nicht mehr erwähnt. Auch das greift zu kurz, warnt die EFI und fordert einen „geografisch breiteren Ansatz“. Denn wer sich regional beschränke, verschenke Potenzial, wenn entscheidende Partner nicht in der näheren Umgebung angesiedelt sind.

Kritisch sieht die Expertenkommission auch, dass eine Förderung durch die Dati ausschließlich in ausgewählten Regionen erfolgen soll. Denn die Förderung von exzellenten Transferprojekten „ist überall wichtig“.

Lob erhält das Ziel, die Dati solle unbürokratisch und agil arbeiten. Der Preis für schlanke Gremien sei aber, dass die Auswahl der Einzelprojekte in den Regionen vor Ort und nicht in den zentralen Dati-Gremien getroffen werden soll. Hier sieht die EFI die Gefahr, dass die Auswahl „unter Vernachlässigung von Exzellenzkriterien“ geschieht - dass also auch zweit- und drittklassige Vorhaben mit staatlichen Mitteln gefördert werden.

Innovationscoaches könnten „schnell überfordert sein“

Auch könnten die Regionalcoaches schnell überfordert sein, weil sie „ein Bündel komplexer Aufgaben“ schultern sollen: die Beratung des Leitungsgremiums, das Coaching der geförderten regionalen Partnerschaften, die Beratung beim Aufbau von Transferstrukturen sowie die Stimulation von Community-Building vor Ort. Das Cantner-Team hat daher „die große Befürchtung, dass die Regionalcoaches den sehr umfangreichen Ansprüchen nicht genügen können“. Zudem drohten Doppelstrukturen, weil unklar sei, was vor Ort und was in der Dati-Zentrale geschehen soll.

Wenn die Regierung die Dati tatsächlich zu einem forschungs- und innovationspolitischen Leuchtturmprojekt machen wolle, müsste diese „deutlich offener gestaltet werden“. So wie sie nun konzipiert sei, werde es auch sehr schwer, endlich die diversen relevanten Förderprogramme verschiedener Ressorts unter dem Dach der Dati zu bündeln, wie es im Koalitionsvertrag eigentlich vorgesehen war.

Das jedoch sei unverzichtbar, damit „Synergien zwischen verschiedenen Fördermaßnahmen besser genutzt, Doppel- und Mehrfachförderungen vermieden und Förderlücken geschlossen werden können“.

Was die EFI nicht ausspricht: So würde die Dati dann auch deutlich teurer werden. Zu Amtsantritt der neuen Regierung war hinter den Kulissen noch die Rede von bis zu zwei Milliarden Euro, die man für das Projekt in der Legislatur benötige. Nun veranschlagt das Forschungsministerium für dieses Jahr 20 Millionen Euro und ab 2023 jeweils „aufwachsende dreistellige Millionenbeiträge“.

