Fortschrittsbericht Fast die Hälfte der Vorhaben der Start-up-Strategie schon umgesetzt

Die Bundesregierung lobt ihre Fortschritte bei ihrem Gründer-Plan. Die Branche vermisst hingegen Tempo. Hinter ihr liegt ein schwieriges Jahr.

Habeck sieht Fortschritte bei für die Branche wichtigen Vorhaben. (Foto: dpa) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

Berlin Die Bundesregierung sieht sich bei der Umsetzung ihrer vor rund einem Jahr beschlossenen Start-up-Strategie auf einem guten Weg. Mehr als 40 Prozent der rund 130 Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, heißt es in dem noch unveröffentlichten Fortschrittsbericht des Bundeswirtschaftsministerium, der dem Handelsblatt vorliegt.

Das 46-seitige Dokument soll am Dienstag in Berlin offiziell vorgestellt werden. 50 Prozent der Maßnahmen seien angestoßen und zehn Prozent noch nicht gestartet. Als „Meilenstein“ bezeichnet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in dem Bericht beispielsweise das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das die Anwerbung von Talenten aus dem Ausland deutlich vereinfachen soll.

Zudem gebe es „wichtige Projekte“ im Finanzierungsbereich wie den Deep Tech & Climate Fonds. Eine Milliarde Euro will das Ministerium darüber in den kommenden zehn Jahren für Unternehmen mit Zukunftstechnologien bereitstellen. Die erste Investition gab das Ministerium im Frühjahr bekannt.