Brüssel schlägt vor, Gaspreise in Extremsituationen zu deckeln. Der geforderte Gaspreisdeckel ist das nicht. Und ob die Korrektur jemals greift, scheint unrealistisch. Die wichtigsten Antworten.

Der Preis für Gas soll nur in absoluten Ausnahmefällen gesenkt werden. (Foto: Moment/Getty Images) Gasflamme

Brüssel In die Diskussion um eine EU-weit gültige Begrenzung des Gaspreises kommt Bewegung – zumindest auf dem Papier. Am Dienstag hat die EU-Kommission erstmals einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, in dem auch eine Zahl zu finden ist: Gas soll nicht mehr als 275 Euro pro Megawattstunde (MWh) kosten – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Die EU-Kommission schlage einen „Gaspreisdeckel“ vor, war danach zu lesen. Doch was eine Mehrheit der EU-Staaten seit Monaten unter diesem Begriff fordert, ist ein ganz anderer Mechanismus.

Gaspreisdeckel: Was hat die EU-Kommission vorgeschlagen?

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Kommission das Recht bekommt, unter bestimmten Bedingungen in den Markt einzugreifen und bestimmte Gasgeschäfte zu verbieten. Diese Bedingungen sind:

