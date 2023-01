 Fraktionsklausur: „Zeitenwende für Europas Industrie“: SPD fordert neue europäische Industriestrategie

Investitionsoffensive, niedrige Energiepreise, neuer Anlauf für ein Freihandelsabkommen mit den USA: Angesichts der globalen Herausforderungen hält die SPD-Fraktion eine neue europäische Industriepolitik für geboten.

„Die EU muss ihre eigene Industriestrategie als Teil einer umfassenden Standort und Resilienzstrategie mutig weiterentwickeln“, fordert die SPD. (Foto: dpa) Sitz der EU-Kommission

Berlin Die SPD will angesichts zunehmender Konkurrenz aus den USA und Asien die Wirtschaftspolitik in der Europäischen Union neu ausrichten. In einem als „Zeitenwende für Europas Industrie“ bezeichneten Positionspapier, das dem Handelsblatt vorliegt, skizziert die Bundestagsfraktion hierfür „Leitlinien für eine zukunftsgerichtete europäische Industriestrategie“. Das Papier soll Ende der Woche auf der Fraktionsklausur in Berlin beschlossen werden.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Verena Hubertz sagte dem Handelsblatt: „Wir müssen Europa als attraktiven Industriestandort stärken.“ Die Volkswirtschaften im EU-Binnenmarkt seien so eng miteinander verzahnt, dass alle Mitgliedstaaten davon profitieren würden.

„Die EU braucht eine umfassende Standort- und Resilienzstrategie, um auf die neuen Herausforderungen im globalen Wettbewerb gemeinsam zu reagieren und Europas Industrie stark für die Zukunft aufzustellen“, heißt es in dem SPD-Papier. Eine solche Strategie müsse „die europäische Souveränität in Bereichen wie Energie, Technologie, Ressourcen, Fachkräfte und Digitalisierung strukturell verbessern“.