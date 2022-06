Frankreich Mehr als nur Bürgermeister: Warum Édouard Philippe die zukünftige Landespolitik prägen dürfte

Ex-Premier Édouard Philippe ist Unterstützer und Rivale von Macron zugleich. Der Bürgermeister von Le Havre gilt bei einigen bereits als möglicher Nachfolger des Präsidenten.

Viele Franzosen glauben, dass Philippe ein besserer Präsident wäre als Macron. (Foto: Reuters) Édouard Philippe und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Paris Während Emmanuel Macron kaum in die Debatte vor den Parlamentswahlen eingriff, reiste Édouard Philippe durchs Land, um für das Mitte-Bündnis des französischen Präsidenten zu werben. Der beliebte frühere Premierminister kam Kandidaten zu Hilfe, deren Erfolg in den Wahlkreisen besonders gefährdet war. Am Ende holte Macrons Bündnis „Ensemble!“ („Zusammen!“) zwar die meisten Sitze in der Nationalversammlung, verfehlte aber die absolute Mehrheit. Nun rätselt Frankreich darüber, wie sich der Präsident eine Regierungsmehrheit zu sichern gedenkt.

Eine Schlüsselrolle spielt Philippe, der einst dem bürgerlich-konservativen Lager angehörte und seine eigene Partei „Horizons“ („Horizonte“) an das Mitte-Bündnis von Macron angedockt hat. Der Bürgermeister der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre hat ein schillerndes Verhältnis zu Macron. Er ist Unterstützer und Rivale des Präsidenten zugleich – und er gilt als möglicher Nachfolger von Macron, der 2027 nach zwei Amtszeiten als Staatschef nicht mehr antreten darf.