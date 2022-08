Freihandelsabkommen mit Kanada Neue Komplikationen bei Ceta: Brüssel verweigert sich Plänen der Bundesregierung

Die Ampel will das Abkommen endlich ratifizieren, doch nur unter Bedingungen. Die will Brüssel aber nicht mittragen. Zugleich erhöhen die Kanadier den Druck.

Der Bundeskanzler hatte jüngst einen Erfolg beim Freihandelsabkommen Ceta verbuchen können. (Foto: Reuters) Olaf Scholz

Berlin, Toronto Olaf Scholz plant fest mit Ceta. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada sei ein außerordentlich wichtiger Schritt, machte der Kanzler bei seiner Reise in das nordamerikanische Land bei nahezu jeder Gelegenheit deutlich. Scholz konnte sich dabei nach jahrelangem Stillstand in Deutschland endlich auf einen Erfolg berufen. Im Juni hatte die Ampel einen Kompromiss gefunden und die Ratifizierung von Ceta angestoßen.

Die Einigung innerhalb der Ampel hängt allerdings entscheidend von einer Ergänzung zum Abkommen beim Investitionsschutz ab. Nach Handelsblatt-Informationen sorgt genau diese jetzt für Komplikationen – ausgerechnet zwischen Berlin und Brüssel.

Seit 2017 ist Ceta vorläufig in Kraft. Um das Abkommen vollständig umzusetzen, müssen es aber die nationalen Parlamente ratifizieren. Die Große Koalition und zunächst auch SPD, Grüne und FDP scheiterten daran. In den Gesprächen zwischen den Ampelministerien war kein Kompromiss in Sicht. So übergaben sie das Thema an ihre Fraktionen, mit Erfolg.