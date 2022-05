G7-Treffen Freies Internet oder digitaler Protektionismus? Die Digitalminister müssen eine Lösung finden

In Düsseldorf will Volker Wissing mit seinen G7-Amtskollegen eine Lösung für den internationalen Datenaustausch finden. Doch die gemeinsame Linie ist noch nicht klar.

Wie weit geht der internationale Datenaustausch? Darüber diskutieren die Digitalminister in Düsseldorf. (Foto: imago images/Political-Moments) Digitalminister Cédric O (Frankreich) und Volker Wissing (Deutschland)

Berlin Schon im Vorfeld des G7-Digitalministertreffens in Düsseldorf beschreibt der Gastgeber die Herausforderung der Zusammenkunft selbst. „Wir werden die digitale Souveränität stärken, ohne neue Barrieren zu errichten“, verspricht Volker Wissing (FDP) in einem Gastbeitrag für das Handelsblatt für das anstehende Treffen mit seinen internationalen Kollegen. Ein Satz, der gut klingt, dessen Umsetzung allerdings zu den ganz großen digitalpolitischen Dilemmata gehört.

Über diese und andere Fragen, wie etwa die mit dem Ukrainekrieg immer drängender werdende der Cyberabwehr, will Wissing mit seinen Amtskollegen aus Frankreich, Italien, Japan, Kanada, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten in den kommenden Tagen beraten. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der G7-Staaten inne.

Die Frage, die Wissing schon im Vorfeld aufgeworfen hat, ist jedoch nicht einfach zu beantworten. Wie soll Datenaustausch zum Nutzen aller gelingen, ohne Individuen, Unternehmen und Staaten die Verwertungshoheit über ihre eigenen Informationen zu nehmen?