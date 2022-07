Gaskraftwerke „Putin wäre der große Gewinner“ – Europa-Abgeordnete wollen Taxonomie zu Fall bringen

Brüssel Es lastet ein schwerer moralischer Druck auf den Abgeordneten des Europaparlaments. Am Mittwoch müssen sie darüber entscheiden, ob Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke in der EU-Taxonomie als nachhaltig gelten sollen.

Am Tag zuvor hatte die ukrainische Abgeordnete Inna Sowsun eine Verbindung zwischen Taxonomie und der russischen Invasion gezogen. „Russische Raketen treffen unsere Städte an jedem einzelnen Tag“, sagte sie, zugeschaltet zu einer Pressekonferenz im Europaparlament in Straßburg. Mit dem Geld, das Europa für Gas nach Russland überweist, würden diese Raketen finanziert.

Je mehr Geld in Gaskraftwerke fließt, desto mehr Gas werden sie verbrauchen. Und bislang bezieht Europa den größten Teil seines Gases aus Russland. Wir schnell es durch Flüssiggaslieferungen ersetzt werden kann, ist noch unklar.

Zu den Gegnern der neuen Regelungen gehören auch zahlreiche EU-Parlamentarier, unter ihnen der deutsche Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. „Putin wäre der große Gewinner“, warnte er.

Die Taxonomie der EU stellt Kriterien dafür auf, wann ein Investment zu einer klimaneutralen Zukunft beiträgt. Ein ergänzender Rechtsakt soll nun klarstellen, dass dies auch für besonders effiziente Gas- und Atomkraftwerke gilt.

Viele Unternehmen begrüßen die Ergänzung und hoffen auf günstigere Kredite, mit denen neue Anlagen finanziert werden können. Da taxonomiekonforme Kraftwerke besonders effizient sein müssen, ließe sich im Vergleich zu älteren Kraftwerken Gas einsparen. In Zukunft könnten diese Werke zudem mit Wasserstoff betrieben werden.

Klimaschützer dagegen wollen so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigen und lehnen zusätzliche Gaskraftwerke generell ab. Bei der Debatte um die Taxonomie-Erweiterung haben sie sich mit Atomkraftgegnern und jenen Politikern, die Gasimporte aus Russland so schnell wie möglich abstellen wollen, zusammengetan.

Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich die ohnehin hitzige Diskussion weiter aufgeladen. Taxonomie-Gegner aus allen relevanten Fraktionen im Europaparlament kämpfen um jeden einzelnen Abgeordneten. Damit der Rechtsakt gekippt wird, braucht es am Mittwoch um zwölf Uhr 353 Stimmen. „Wir zählen immer wieder durch“, sagte Grünen-Politiker Bloss.

Noch reichen die Stimmen nicht. Die Grünen setzen aber darauf, dass sich noch einige der bislang unentschiedenen Parlamentarier angesichts des Drucks auf ihre Seite schlagen. Die Abgeordneten müssten sich die Frage stellen, wie ihr Verhalten die geopolitische Situation beeinflussen werde, sagte die ukrainische Abgeordnete Sowsun, um den Druck zu erhöhen. Und die Antwort sei simpel: „Die Taxonomie setzt zu sehr auf russisches Gas.“

Zwar wird in der Taxonomie nicht nach der Herkunft des Gases unterschieden. Es werden lediglich Anforderungen an die Kraftwerke gestellt, mit denen aus Gas Strom hergestellt wird. Solange es aber einen Mangel an LNG gibt und Wasserstoff noch nicht verfügbar ist, wird in europäischen Gaskraftwerken insbesondere russisches Gas genutzt.

Schaffen es die Taxonomie-Gegner, das Regelwerk zu Fall zu bringen, wäre das eine Blamage für die EU-Kommission. In monatelangen Gesprächen hatten die Leute von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Interessen ausgelotet und schließlich Vorgaben präsentiert, mit denen die beiden größten EU-Staaten an Bord geholt werden sollten.

Frankreich setzt stark auf die Kernkraft. (Foto: dpa) Atomkraftwerk in Flamanville

Die Einstufung von Gaskraftwerken als nachhaltig war als Zugeständnis an Deutschland gedacht, dessen Stromversorgung stark von den Lieferungen aus Russland abhängt. Die Vorgaben für Atomkraftwerke sollten den Franzosen versichern, dass die Energiewende für sie keine großen Umstellungen mehr bedeutet, weil sich das Land bereits hauptsächlich mit Atomkraft versorgt.

Lange Zeit galt das Thema als zu speziell, um breiten Widerstand im Europaparlament auszulösen. Nun aber ist die Frage der künftigen Energieversorgung täglich ein Thema. Und für neue Investitionen in Gaskraftwerke zu stimmen ist höchst unpopulär.

Daniel Caspary wird es trotzdem tun. Der CDU-Abgeordnete leitet die Gruppe der Deutschen in der Europäischen Volkspartei (EVP). „Wir brauchen diese Investitionen, aber viele wollen sich bei der Abstimmung nicht die Hände schmutzig machen“, sagte er.

Dabei gehe es jetzt darum, eine Infrastruktur aus LNG-Terminals, Pipelines und Kraftwerken zu bauen, die künftig mit Wasserstoff betrieben werden kann. „Die Unternehmen, die vor Ort die Energiewende gestalten müssen, brauchen diesen Rechtsakt und bitten uns, ihn nicht zu blockieren.“ Und er fügte an: „Wir wollen ein klimaneutrales Industrieland werden, kein Industriemuseum.“

Fraktionskollegen Casparys wie der CDU-Umweltpolitiker Peter Liese und der CSU-Finanzpolitiker Markus Ferber werden gegen die Taxonomie stimmen.

Wirtschaft warnt vor Ablehnung der EU-Taxonomie

Obwohl die Mehrheiten knapp sind und es um viel Geld geht, halten sich die Wirtschaftsverbände in letzter Zeit mit ihren Stellungnahmen zurück und agieren eher im Hintergrund. Noch im Februar hatte es eine Fülle von Positionspapieren und Statements gegeben, mit denen die Verbände erklärten, warum Gas in die Taxonomie aufgenommen werden sollte. Solche Mitteilungen gibt es derzeit kaum.

Auf Nachfrage erklärt aber etwa der Verband kommunaler Unternehmen (VKU), dass man „Transformationskraftwerke“ brauche, die heute auf Gasbasis und später mit Wasserstoff betrieben würden, „um den Ausbau der Erneuerbaren und den Hochlauf von Wasserstoff zu flankieren“.

Daran wolle man festhalten, auch wenn es aufgrund der geopolitischen Lage schwer vermittelbar sei, sagt ein Sprecher. „Sollte der delegierte Rechtsakt abgelehnt werden, muss die Bundesregierung den wirtschaftlichen Betrieb und Ausbau sicherstellen.“

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt vor einem Scheitern der Taxonomie-Ergänzung: „An der Position des BDI hat sich nichts geändert“, sagte der Energieexperte des Verbandes, Carsten Rolle. „Wir brauchen Investitionen in die Gasinfrastruktur mehr denn je.“ Ohne den Beschluss würden notwendige Investitionen teurer.

Finanzexperten wie Volker Brühl vom Center for Financial Studies in Frankfurt hingegen halten die Lobbywarnungen für übertrieben. Zwar würden manche institutionellen Investoren dann Abschied nehmen, auch die Kreditfinanzierung würde teurer, meint er.

Große Firmen wie EDF hätten allerdings auch ohne Taxonomie-Siegel keine Probleme, Kapital an den Märkten zu bekommen. „Nur die Konditionen werden sich verschlechtern, aber auch nicht so stark, dass sich Investitionen nicht mehr lohnen“, sagt Brühl.

In der Finanzbranche überwiegt eher die Sorge, dass die Taxonomie verwässert wird. „Wenn die Taxonomie der Goldstandard für nachhaltiges Investieren werden soll, kann man ihre Glaubwürdigkeit nicht unterminieren, indem man Atomkraft und Gas einschließt“, so Brühl. „Das sehen auch viele Fondsmanager so.“

Und der Bedarf an Kapital ist groß: Die Finanzmärkte seien entscheidend für den grünen Umbau der Wirtschaft, heißt es in einer Studie von New Financial. Um die Bedeutung zu veranschaulichen, hat der Thinktank in der Studie eine Gruppe von rund 500 „guten“ und rund 1000 „schlechten“ Firmen in Europa identifiziert.

Erstere stellen grüne Produkte wie Solarzellen oder Windkraftanlagen her, die den Klimawandel bremsen. In der zweiten Gruppe finden sich Ölkonzerne, Minenbetreiber, Energieversorger und andere Industrieunternehmen, die den Klimawandel beschleunigen.

Die „schlechten“ Unternehmen sammeln demnach im Schnitt rund 350 Milliarden Euro pro Jahr an den Kapitalmärkten ein. Die „guten“ Firmen hingegen erhielten im vergangenen Jahr gerade einmal 37 Milliarden Euro. Das Verhältnis liegt also bei rund zehn zu eins.

Nun ließe sich einwenden, dass auch große Verschmutzer wie BP oder RWE in erneuerbare Energien investieren. Im Schnitt verwenden die „schlechten“ Firmen jedoch nur rund zwölf Prozent ihres gesammelten Kapitals auf grüne Aktivitäten. Das Missverhältnis zwischen klimafreundlichen und -schädlichen Investitionen am Kapitalmarkt ist also gewaltig.

Die Zahlen würfen „ein unbequemes Schlaglicht“ auf das schiere Ausmaß an Finanzierung für klimaschädliche Firmen, heißt es in der Studie. Die Firmen, die als grün gelten können, machen demnach nur zwei Prozent der gesamten Kapitalmarktaktivitäten aus, während die „schlechten“ Firmen konstant einen Anteil von rund 30 Prozent haben.

