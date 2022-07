Gaskrise Bundesinnenministerin warnt vor radikalen Protesten wegen hoher Energiepreise

Berlin Angesichts neuer Unsicherheiten über russische Gaslieferungen wachsen die Sorgen in der Politik vor sozialen Verwerfungen und politischen Auseinandersetzungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte dem Handelsblatt: „Natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Coronazeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen.“

Populisten und Extremisten nutzten jede Krise für Angst und Spaltung, aber auch für Hass und Bedrohungen. „Sie wollen Krisen noch verschärfen, um daraus Profit zu schlagen“, sagte Faeser. Die Sicherheitsbehörden hätten die extremistischen Szenen aber sehr genau im Blick. „Wir sind vorbereitet, auch auf mögliche neue Protestgeschehen“, betonte die Ministerin.

Gefahren für die innere Sicherheit sieht auch der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz. „Es steht zu befürchten, dass Rechtspopulisten auch diese gesellschaftliche Krise für die eigene Agitation ausnutzen“, sagte er. Vor diesem Hintergrund werde es in den nächsten Wochen und Monaten sehr auf Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt ankommen.

Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler sieht Deutschland „wahrscheinlich vor der größten gesellschaftlichen Zerreißprobe der Nachkriegsgeschichte“. Er wolle sich heute noch gar nicht ausmalen, „was das für den inneren Frieden der Gesellschaft und unser aller Sicherheit bedeuten könnte“. Ein Anstieg der politisch motivierten Kriminalität wäre aus seiner Sicht aber erwartbar.

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, fürchtet vor allem in Ostdeutschland gravierende Auswirkungen. Der SPD-Politiker begründete dies damit, dass die stark steigenden Energiepreise „einen Großteil der Bevölkerung hier härter treffen“.

Hintergrund ist die Unklarheit, ob Russland nach dem Ende der Wartung der Pipeline Nord Stream 1 am 21. Juli wieder Gas über diesen Weg liefern wird. Die russische Regierung machte am Donnerstag eine Wiederaufnahme der Lieferungen nicht mehr von der Lösung technischer Probleme abhängig, sondern von westlichen Sanktionen.

Regierungsbeauftragter macht CDU, AfD und Linke für Ängste mitverantwortlich

Dies hänge von der Nachfrage in Europa ab, aber auch von „einseitigen“ Sanktionen, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau. Kurz zuvor hatte bereits der russische Energieriese Gazprom für Verunsicherung gesorgt, weil er vorgab, keine Hinweise auf die Rückkehr der in Kanada gewarteten Siemens-Turbine für Nord Stream 1 zu haben. Der Kreml hatte die Wartung als Grund für die Drosselung von Gaslieferungen durch die Ostseepipeline genannt.

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, zeigte sich mit Blick auf die Entwicklung der Gaspreise vorsichtig optimistisch. „Es hat in dieser Woche keinen signifikanten Preissprung mehr gegeben, obwohl Nord Stream 1 abgeschaltet wurde“, sagte Müller der „Bild am Sonntag“.

„Das könnte bedeuten, dass die Märkte den Ausfall russischer Gaslieferungen bereits eingepreist und wir ein Gaspreis-Plateau erreicht haben.“ Jedoch sei noch nicht entschieden, ob diese höheren Preise, „die wir der russischen Gasreduzierung verdanken“, kurzfristig weitergegeben werden müssten.

CSU-Chef Markus Söder hielt der rot-grün-gelben Bundesregierung vor, keinen durchdachten Plan für den Ersatz von russischem Gas zu haben. „Andere Länder melden den Abschluss von Gasverträgen mit Katar – bei uns Fehlanzeige, warum nur? Wie und wann kommt das Gas?“ Stattdessen komme aus Berlin ein Überbietungswettbewerb an Vorschlägen, wo sich die Menschen einschränken sollten.

Söder: „Wir sind keine Brokkoli-Republik. Die Deutschen sollen auch Fleisch essen dürfen“

Ampelpolitiker haben bereits weitere Entlastungen für die Bürger in Aussicht gestellt, ohne allerdings schon bestimmte Maßnahmen zu benennen. Konkreter wird CSU-Chef Söder. „Mein Vorschlag wäre ein 365-Euro-Jahresticket für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland“, sagte er.

Zudem verlangte Söder, den Tankrabatt über den kompletten Winter zu verlängern sowie die Bürger bei staatlichen Gebühren zu entlasten. „Ich halte es für richtig, für die Zeit der Krise bundesweit auf alle Gebührenerhöhungen zu verzichten oder sie sogar zu senken“, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Für dringend nötig hält Söder auch Steuersenkungen. Etwa über flachere Tarife bei der Einkommensteuer sowie die massive Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom, Benzin, Heizen und alle Nahrungsmittel. „Also nicht nur auf Gemüse, wie es die Grünen wollen, sondern auch auf Fleisch, Fisch und Milch“, forderte Söder. „Wir sind schließlich keine Brokkoli-Republik. Die Deutschen sollen auch Fleisch essen dürfen.“

Der Ökonom Marcel Fratzscher reagierte ablehnend. Söders Forderungen „wären kontraproduktiv, unsozial, ökologisch schädlich und extrem teuer“, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) dem Handelsblatt. „Sie würden eine Umverteilung von unten nach oben, von Arm zu Reich, bedeuten.“

So würde laut Fratzscher eine Fortsetzung des Tankrabatts lediglich dringend notwendige Einsparungen verhindern. Als „im höchsten Maße unsozial“ nannte der Ökonom die Senkung der Einkommensteuer, weil vor allem Menschen mit hohen Einkommen davon profitieren würden. Die 40 Prozent der Menschen mit den geringsten Einkommen zahlten ohnehin keine oder so gut wie keine Einkommensteuer und hätten somit von dieser „sehr teuren“ Maßnahme keinen Nutzen.

Dass Handlungsbedarf besteht, betont indes auch der SPD-Politiker Fiedler. Er sieht deutschlandweit das Problem, dass infolge einer Verschärfung der Gaskrise die gesellschaftliche Solidarität an mehreren Stellen gleichzeitig erodieren könnte. „Das ist der fruchtbarste Boden, den sich feindselige Herrscher wie Putin oder inländische Extremisten aller Lager, allen voran die AfD, für ihre Desinformation und extremistische Propaganda nur wünschen können“, sagte er.

Die CSU-Innenpolitikerin Andrea Lindholz teilt die Sorgen. „Energiekrise, Inflation, Corona, Euro-Schwäche und Klimawandel erhöhen die Spannungen in unserer Gesellschaft weiter“, sagte die Vizechefin der Unions-Bundestagsfraktion dem Handelsblatt. „Diese multiplen Krisen können sich natürlich auch auf die innere Sicherheit auswirken.“

Lindholz forderte von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), jetzt mehr Führung zu zeigen. „Eine klare politische Sprache des Bundeskanzlers wäre extrem wichtig, um soziale Spannungen abzubauen.“

Der Bundesregierung ist die schwierige Lage durchaus bewusst. So hat kürzlich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von einer drohenden „Zerreißprobe“ gesprochen, sollte das „Albtraumszenario“ einer Gasunterversorgung Realität werden. „Das wird die gesellschaftliche Solidarität bis an die Grenze und wahrscheinlich darüber hinaus strapazieren.“

Querdenkerszene ruft bereits zum Widerstand gegen die Regierungspolitik auf

Innenministerin Faeser warnte davor, auch aus der politischen Mitte heraus die Ängste derer zu befeuern, die von den steigenden Preisen besonders hart getroffen würden. „Gute, verantwortungsvolle Sozialpolitik ist die Voraussetzung, um unsere Gesellschaft zusammenzuhalten und auch um die innere Sicherheit zu schützen“, sagte die SPD-Politikerin.

Deshalb seien die bisherigen Entlastungspakete auch so wichtig. Und deshalb sei der Schulterschluss des Bundeskanzlers mit Wirtschaft und Gewerkschaften in der konzertierten Aktion so wichtig, „um die schlimmsten Folgen der durch Putins verbrecherischen Krieg ausgelösten Krise abzufedern“.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) will zwar „kein Schreckensszenario herbeireden“, weist zugleich aber darauf hin, dass sich bereits einzelne Gruppierungen, etwa aus der Querdenkerszene, in den sozialen Medien „stark gegen die Bundesregierung positionieren und zum Widerstand aufrufen“.

GdP-Bundesvize Dietmar Schilff sagte dem Handelsblatt: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass dadurch verstärkt Proteste auf die Straße getragen werden, wenn die Arbeitslosigkeit infolge der Energiekrise deutlich steigt.“

Die Polizei stelle sich auf alle Eventualitäten ein, betonte Schilff. Für Szenarien wie Versorgungsengpässe und mögliche Folgen für die innere Sicherheit gebe es Notfallpläne, mit denen sich die Sicherheitsbehörden vorbereiten. „Ich hoffe, dass es nicht so weit kommen wird und wir in Deutschland keine sozialen Unruhen erleben.“ Der Gewerkschafter rief die Politik zum Handeln auf. Es sei wichtig, dass weitere Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen in den Blick genommen würden.

Der Grünen-Politiker von Notz kündigte weitere Entlastungsschritte an. Mit dem Ukrainekrieg und den Folgen auch für die Menschen in Deutschland erlebe man eine „absolute Ausnahmesituation“, betonte er. „Als Gesellschaft spalten lassen dürfen wir uns aber nicht.“

