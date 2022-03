Gaslieferung Verband: Regierung soll Frühwarnstufe in Notfallplan Gas ausrufen

Putin hat angekündigt, dass Gaslieferungen künftig in Rubel zu bezahlen seien. Daher sei eine Auswirkung auf die Gaslieferungen nicht auszuschließen, so der BDEW.

Es würden konkrete und ernstzunehmende Hinweise vor, dass Deutschland in eine Verschlechterung der Gasversorgungslage komme. (Foto: Reuters) Spritpreise

Berlin Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert die Bundesregierung auf, die Frühwarnstufe im nationalen Notfallplan Gas auszurufen. BDEW-Chefin Kerstin Andreae sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin: „Es liegen konkrete und ernstzunehmende Hinweise vor, dass wir in eine Verschlechterung der Gasversorgungslage kommen.“

Mit der Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass Gaslieferungen in Zukunft in Rubel zu bezahlen seien, sei eine Auswirkung auf die Gaslieferungen nicht auszuschließen. Seitens der Bundesnetzagentur müssten Kriterien entwickelt werden, welche Industrien und Sektoren weiterhin mit Gas auch im Rahmen einer Gasmangellage versorgt werden, so Andreae.

„Die Haushaltskunden sind qua existierender Regelung geschützt. Zudem muss auf europäischer Ebene das Ausrufen der Frühwarnstufe koordiniert werden“, sagte Andreae. Ein Ausrufen der Frühwarnstufe werde dazu führen, dass die Vorbereitungen auf eine tatsächlich eintretende Gasmangellage in Zusammenarbeit von Kommunen, Bundesnetzagentur und Netzbetreibern außerordentliche Bedeutung bekämen.

Mehr: „Europäische Solidarität in Gefahr“ – Sorge vor deutschem Energie-Alleingang

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen