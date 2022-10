Gaslieferungen Die Nord-Stream-2-Mär: Olaf Scholz setzte sich lange für die Pipeline ein

Als Vizekanzler setzte Scholz sich vehement für die Pipeline ein, reiste mit Altkanzlerin Merkel sogar in die USA, um Sanktionen abzuwenden.

Brüssel, Berlin Der Bundeskanzler will es gewusst haben, schon immer. Russland nutze Energie als Waffe, sagte Olaf Scholz diese Woche auf einem Wirtschaftsgipfel und schob den bemerkenswerten Satz hinterher: „Ich war mir immer sicher, dass er das tun würde.“

Diese Aussage ist deshalb so erstaunlich, weil Scholz im Herbst vergangenen Jahres als Vizekanzler der scheidenden großen Koalition einen Bericht des Bundeswirtschaftministeriums abzeichnen ließ, der die Energiepartnerschaft mit Russland als völlig unproblematisch einstufte.

Nach langen internen Diskussionen hat die Bundesregierung den „Versorgungssicherheitsbericht“ für die Ostseepipeline Nord Stream 2 öffentlich gemacht. Darin wird das strategische Projekt des Kreml als Beitrag für die „europäische Versorgungssicherheit“ gelobt, „da sie die Gasversorgung aus neuen Feldern der Jamal-Halbinsel ermöglicht“. Bedenken der Osteuropäer, die davor warnten, dass sich Deutschland noch abhängiger von Russland mache, wischte die alte Bundesregierung beiseite.

Gestoppt wurde der Pipeline-Start erst wenige Tag vor dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Am 22. Februar, zwei Tage vor Kriegsbeginn, erklärte Scholz, er habe das Bundeswirtschaftsministerium gebeten, die nötigen verwaltungsrechtlichen Schritte zu unternehmen und eine Zertifizierung der Pipeline zu verhindern. „Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen“, sagte Scholz damals.

Die Lage müsse jetzt neu bewertet werden, und dabei müssten „all die Fragen, die uns bewegen, mit einfließen“. Kurz zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die ihm unterstellte Bundesnetzagentur per Brief angewiesen, eine ursprünglich positive Bescheinigung zurückzuziehen, die entscheidend für die ausstehende Zertifizierung der Pipeline gewesen wäre. Habeck war schon lange ein entschiedener Kritiker von Nord Stream 2.

Nord Stream 2: Alte Gutachten wirken aus heutiger Sicht unvorstellbar

Die Bescheinigung hatte die Vorgängerregierung noch im Oktober vergangenen Jahres ausgestellt, wenige Tage vor Habecks Amtsantritt. Einige Aussagen des Gutachtens wirken aus heutiger Sicht untragbar und waren auch im Herbst 2021 angreifbar. So widmet das Gutachten ein Kapitel der „Resilienz durch LNG-Importstrukturen“. Darin heißt es, die EU-Importstruktur für LNG sei „gut ausgebaut“. 91 Prozent der russischen Pipeline-Importe könnten durch LNG kompensiert werden.

Deutschland stand lange eng hinter dem Pipeline-Projekt, wie der Bericht zeigt. (Foto: Reuters) Nord-Stream-Pipeline

Wenn man den Bau zusätzlicher LNG-Terminals etwa in Brunsbüttel oder Stade hinzurechne, seien europäische LNG-Terminalkapazitäten verfügbar, mit denen man rechnerisch die russischen Liefermengen des Jahres 2020 (145 Milliarden Kubikmeter) sogar übertreffen könne.

Die Aussage unterschlägt jedoch, dass der Blick auf die rechnerischen LNG-Importkapazitäten der EU nicht ausreicht. Denn einerseits setzen die begrenzten Leitungskapazitäten der europaweiten Verteilung des Gases enge Grenzen.

Andererseits erweist sich die Beschaffung zusätzlicher LNG-Mengen als schwierig. Deutschland bemüht sich seit Monaten, neue Lieferquellen zu erschließen. Scholz und Habeck reisten dazu nach Katar, Kanada und in die USA. Kurzfristig sind zusätzliche LNG-Mengen aber schwer zu beschaffen. Es wird Jahre dauern, ehe die Produktionskapazitäten hochgefahren sind.

Scholz setzte sich für Nord Stream 2 ein: Solidarität unter Nachbarstaaten gerät in Gefahr

Das Gutachten verweist außerdem auf die „Solidaritätsmechanismen für extreme Gasmangellagen“. Solidaritätsverträge schützten die Versorgungssicherheit. „Deutschland konnte bereits im Dezember 2020 als erstes EU-Mitgliedstaat das erste Abkommen mit Dänemark abschließen. Weitere mit Österreich, Italien und Tschechien folgen innerhalb der nächsten Monate“, heißt es darin.

Tatsächlich hat sich der Abschluss zusätzlicher Solidaritätsverträge allerdings in den vergangenen Monaten als schwierig oder gar unmöglich erwiesen. Weil allen Gas fehlt, will sich kein Staat mehr binden.

An anderer Stelle hebt das Gutachten hervor, dass die Pipeline erforderlich sei, um die Versorgung mit Gas aus den neuen Feldern in Sibirien sicherzustellen. Der „vollständige Transport wäre ohne die zusätzlichen Kapazitäten der Nord Stream 2-Pipeline auf der Basis der aktuellen Rahmenbedingungen nicht möglich“. Darüber hinaus erhöhe die Pipeline die Resilienz des europäischen Gasversorgungssystems, da sie einen zusätzlichen Kapazitätspuffer für Nachfragespitzen bereitstelle.

„Ich war mir immer sicher, dass er das tun würde.“ Bundeskanzler Scholz über Wladimir Putins Vorgehen, Energie als Waffe einzusetzen

Nord Stream 2 war das umstrittenste Energieprojekt der vergangenen Jahre. Es sollte die Kapazität für Direktlieferungen von russischem Gas nach Deutschland verdoppeln, belastete aber die Beziehungen zu den Osteuropäern und den Amerikanern schwer. Die Versorgungssicherheitsanalyse verantwortete der frühere Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Bei der Entscheidung, den Bericht weniger Tage vor Habecks Amtsübernahme an die Bundesnetzagentur weiterzuleiten, hat sich Altmaier aber mit Scholz abgestimmt, wie das Handelsblatt von Insidern erfuhr.

In der deutschen Wirtschaft und in den Reihen von SPD und Union hatte das Vorhaben viele Unterstützer. Mit erheblichem politischen Engagement versuchte die große Koalition die USA von Sanktionen abzubringen. Die damalige Kanzlerin Angela Merkel besprach das Thema im Sommer vergangenen Jahres persönlich mit US-Präsident Joe Biden. Auch Scholz begleitete der Pipeline-Streit auf seinem Antrittsbesuch in Washington.

Russland nutzt Energie als Waffe: Nord Stream 2 in Teilen zerstört

Inzwischen ist Nord Stream 2 in Teilen zerstört, vor zwei Wochen explodierte einer von zwei Strängen am Ostseegrund. Die Bundesregierung vermutet eine gezielte Sprengung, alles deute auf russische Sabotage hin, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Der russische Präsident Putin hat inzwischen angeboten, den unbeschädigten Strang für Gaslieferungen nach Deutschland nutzen zu können – wohl wissend, dass Nord Stream 2 Europa spaltet.

Russland nutzt Energie als Waffe, daran besteht kein Zweifel mehr. Nur hat man das mit allen weitreichenden Folgen in Berlin lange Zeit nicht wahrhaben wollen, wie der Nord-Stream-2-Bericht dokumentiert. Auch Olaf Scholz offenkundig nicht.

