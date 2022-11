Gaspreisbremse Ampel-Abgeordnete widersprechen Regierung: Boni- und Dividendenverbot werden zum Streitpunkt

Sollen Betriebe Boni und Dividenden ausschütten dürfen, wenn sie die Gaspreisbremse in Anspruch nehmen? Die Meinung zwischen Regierung und Abgeordneten geht in dieser Frage auseinander.

Die Fraktionschefs der Ampelfraktionen haben Gesprächsbedarf wegen des möglichen Boni- und Dividendenverbots im Rahmen der Gaspreisbremse. (Foto: IMAGO/Christian Spicker) Rolf Mützenich (SPD, l.), Britta Haßelmann (Grüne) und Christian Dürr (FDP)

Berlin Tausende Unternehmen in Deutschland soll die Gaspreisbremse ab Januar entlasten. Doch das Hilfsprogramm der Bundesregierung steht vor einer erheblichen Hürde: den eigenen Abgeordneten. Die sehen in den Plänen der Regierung einen Widerspruch zu ihren eigenen Beschlüssen.

Ministerien und Kanzleramt haben sich am Dienstag darauf geeinigt, dass Unternehmen weiterhin Boni und Dividenden ausschütten dürfen – auch wenn sie die Gaspreisbremse in Anspruch nehmen. Die Ampel-Vertreter im Haushaltsausschuss des Bundestags hatten aber vor einem Monat einen weitreichenden Maßgabebeschluss gefasst: „keine Dividenden, Boni, Sonderzahlungen in Form von Aktienpaketen oder andere gesonderte Vergütungen“ für Nutzer der Gaspreisbremse.

Und der Beschluss geht so weit, dass der Ausschuss vorhat, die finanziellen Mittel ansonsten nicht zu entsperren, die es für die Gaspreisbremse braucht.

Öffentlich äußern will sich zu dem Widerspruch zwischen Maßgabebeschluss und Regierungsplan kein Haushälter. Unmut verspüren trotzdem mehrere Abgeordnete. „Der Plan der Bundesregierung ist ein Widerspruch gegen unseren Maßgabebeschluss“, sagt ein Haushälter.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen