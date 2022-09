Gasversorger Bund verstaatlicht Uniper – Fortum veräußert seine Beteiligung

Der finnische Energiekonzern Fortum gibt die Verstaatlichung Unipers bekannt. Berlin will 98,5 Prozent der Anteile übernehmen.

Der größte Gasversorger Deutschlands wird verstaatlicht. (Foto: Reuters) Uniper-Zentrale in Düsseldorf

Berlin, Düsseldorf, Espoo Der Bund verstaatlicht Deutschlands größten Gasimporteur Uniper. Das geht aus einer Börsenmitteilung des Uniper-Mutterkonzerns Fortum vom Mittwochmorgen hervor. Demnach will der finnische Staatskonzern seine Beteiligung an Uniper an den Bund veräußern. Hintergrund ist, dass Uniper durch den russischen Gaslieferstopp über die Pipeline Nord Stream 1 in eine wirtschaftliche Schieflage geraten ist.

Fortum schreibt zur Begründung in der Börsenmitteilung: „Seit der Vereinbarung des Stabilisierungspakets für Uniper im Juli hat sich die finanzielle Lage von Uniper weiter rapide und signifikant verschlechtert.“ Wirtschaftsminister Robert Habeck wird sich um 08.30 Uhr zu Uniper äußern, wie sein Ministerium am Mittwochmorgen ankündigte.