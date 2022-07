Gasversorger Staatseinstieg bei Uniper steht kurz bevor: Eckpunkte sollen am Freitag stehen

Die Bundesregierung will den strauchelnden Gasversorger retten und so auch andere Geldgeber beruhigen. Auf die Bürger kommen voraussichtlich noch höhere Gaspreise zu.

Der Bund könnte beim Gasversorger mit 25 Prozent einsteigen. Das berichtete eine Nachrichtenagentur am Donnerstag. (Foto: Bloomberg) Uniper

Berlin Die Bundesregierung hat die Eckpunkte für die Rettung des Gasversorgers Uniper nahezu finalisiert. Am Freitag sollen aller Voraussicht nach die Grundlagen des Rettungspakets vorgestellt werden, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. „Man ist schon stark in den Details der Ausgestaltung“, hieß es.

Damit wolle man auch ein Zeichen an die Ratingagenturen senden. Am Freitag will die wichtige Agentur S&P offenbar eine mögliche Neueinstufung von Uniper erörtern. Der Gasversorger war kürzlich schon heruntergestuft worden. Das erschwert es dem Unternehmen weiter an frisches Geld von Investoren zu kommen.

Mit 25 Prozent will der Bund bei Uniper einsteigen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Am Mittwoch hatte das Handelsblatt aus einem Papier des Bundeswirtschaftsministerium zitiert, wonach die Bundesregierung auf einen Einstieg mit 30 Prozent poche.