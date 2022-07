Gasversorger Verkündung wohl am Mittag: Regierung plant Einstieg mit 30 Prozent bei Gaskonzern Uniper

Berlin Die Bundesregierung hat die Eckpunkte für die Rettung des Gasversorgers Uniper nahezu finalisiert. Demnach will der Bund mit 30 Prozent bei Uniper einsteigen, zusätzlich will er sieben bis acht Milliarden Euro an eigenkapitalähnlichen Mitteln zur Verfügung stellen. Das sagten mit den Verhandlungen vertraute Personen dem Handelsblatt.

Gegen Mittag sollen bereits die Grundlagen des Rettungspakets vorgestellt werden, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungs- und Finanzkreisen. Zuvor findet noch eine finale Abstimmung auf höchster Regierungsebene mit Kanzler Olaf Scholz statt. „Man ist schon stark in den Details der Ausgestaltung“, hieß es.

Zu welchem Kurs der Bund die Uniper-Aktien zeichnet, steht noch nicht final fest – ein Nennwert von 1,70 Euro pro Aktie gilt aber als wahrscheinlich. Durch die Kapitalerhöhung könnten rund 200 Millionen hereinkommen. Würde die gesamte Hilfe des Bundes in Form von neuen Aktien fließen, würde der Anteil des bisherigen Hauptaktionärs Fortum stark verwässert und der finnische Konzern käme nur noch auf einen Anteil von wenigen Prozent.

Welches Instrument an eigenkapitalähnlichen Mitteln, im Fachjargon Hybridkapital genannt, zum Einsatz kommt, soll erst in den nächsten Wochen geklärt werden. Als wahrscheinlich gilt, dass der Bund Pflichtwandelanleihen zeichnet. Das sind festverzinsliche Papiere, die sich zum Ende der Laufzeit automatisch in Aktien wandeln und daher von Ratingagenturen als eigenkapitalähnliches Instrument angesehen werden.

Die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) soll zudem Kreditlinien für Deutschlands größten Gashändler aufstocken, möglicherweise auf acht Milliarden Euro. Allerdings nur kurzfristig. Teilweise sollen die Kredite zurückgeführt werden, sobald der Bund seine Pflichtwandelanleihen gezeichnet und Uniper entsprechend Kapital zur Verfügung hat. Der Bund soll zudem Aufsichtsratssitze erhalten.

Freitag wohl wichtige Rating-Entscheidung

Die konkrete Ausgestaltung der Uniper-Rettung soll auch ein Zeichen an die Ratingagenturen senden. Am Freitag will die wichtige Agentur S&P offenbar eine mögliche Neueinstufung von Uniper erörtern.

S&P hatte dem Gasversorger kürzlich schon eine Herabstufung in Aussicht gestellt. Das würde es dem Unternehmen erschweren, weiter an frisches Geld von Investoren zu kommen, zudem müsste Uniper dann bei Gasgeschäften höhere Sicherheitsleistungen anbieten.

Eine Aufspaltung des Unternehmens, wie sie ursprünglich von Uniper-Mehrheitseigner Fortum vorgeschlagen worden war, soll vom Tisch sein.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stellte eine rasche Stützung des größten deutschen Gas-Importeurs in Aussicht. Es sei richtig, dass Uniper auf Bestände in seinen Gasspeichern zurückgegriffen habe, um sich zu stabilisieren, sagte Habeck am Donnerstag. Das werde aber nicht mehr nötig sein: „Wir werden Uniper bald anders stabilisieren.“

Milliardenschwere Kredite geplant

Uniper spielt eine zentrale Rolle für die deutsche Energieversorgung und beliefert mehr als hundert Stadtwerke und Industriefirmen mit Gas. Dieses bezieht es weitgehend aus Russland. Russland hatte die Gaslieferungen aber in den letzten Monaten immer weiter gedrosselt. Uniper muss sich deswegen teures Gas aus anderen Quellen beschaffen, um die Verträge mit seinen Abnehmern erfüllen zu können.

Unipers Zukunft entscheidet sich daher vor allem daran, ob und wie das Unternehmen die Mehrkosten für den Gaskauf an seine Kunden wird weitergeben können. „Der Bund kann sich noch so sehr beteiligen, das löst das Grundproblem nicht“, sagt ein Regierungsvertreter.

Dieser Situation will die Bundesregierung begegnen, indem sie es Uniper ermöglicht, die hohen Beschaffungskosten weiterzugeben. Die Preisweitergabe werde ebenfalls sehr bald beschlossen, um die Rettung von Uniper vorantreiben zu können, heißt es aus Regierungskreisen.

