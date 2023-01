 Gasversorgung: Gutachter im Untersuchungsausschuss wird deutlich: Bau von Nord Stream 2 war überflüssig

Erstmals tagt der Ausschuss zu „Nord Stream 2“ in Schwerin öffentlich. Über den wirtschaftlichen Sinn des Projektes fällt selbst der Gutachter der russischen Betreiberfirma ein eindeutiges Urteil.

Das Projekt war von Anfang an höchst umstritten. (Foto: dpa) Verlegung der Rohre für die Pipeline Nord Stream 2 im Jahr 2019

Die parlamentarische Aufarbeitung der Hintergründe der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 hat Fahrt aufgenommen. Erstmals hat am Freitag der Untersuchungsausschuss „Klimastiftung“ in Mecklenburg-Vorpommern öffentlich getagt. Vordergründig geht es um die Stiftung, mit der das Bundesland Sanktionen beim Bau von Nord Stream 2 umgehen wollte. Letztlich beleuchtet der Ausschuss aber das Für und Wider der Gaspipeline und den Einfluss Russlands auf die Regierung in Schwerin und in Deutschland insgesamt.

Zu der Anhörung im Landtag hatte der Ausschuss zwei Experten geladen: den als Kritiker der Pipeline bekannten Christian von Hirschhausen von der Technischen Universität Berlin sowie Jens Hobohm, Direktor der Marktforschungsfirma Prognos. Hobohm hatte Anfang 2017 eine Studie im Auftrag der Nord Stream 2 AG vorgestellt, mit der die Betreiberfirma die Bedeutung der Pipeline für die europäische Gasversorgung begründet hatte. Die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz gehört zu 100 Prozent dem russischen Gazprom-Konzern.