Gasversorgung Hamburg plant schwimmendes LNG-Terminal bis Jahresende

Bundeswirtschaftsminister Habeck macht Tempo, um die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern. Vier schwimmende LNG-Terminals sollen dazu beitragen.

Auch in der Hansestadt soll ein schwimmendes LNG-Terminal entstehen. (Foto: dpa) Hamburg

Hamburg In Hamburg soll nach Angaben von Bürgermeister Peter Tschentscher in diesem Jahr ein schwimmendes LNG-Terminal in Betrieb gehen. „Unsere Experten gehen davon aus, dass wir bis Ende des Jahres ein solches Terminal in Betrieb nehmen können“, sagte der SPD-Politiker der „Welt“. „Die Kapazität beträgt acht Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr.“

Die Stadt hat bereits früher mitgeteilt, sie unterstütze den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Standorte für schwimmende LNG-Terminals zu suchen. „Mit unserem gut ausgebauten Erdgasnetz auch im Hafengebiet könnten bei uns die Leitungsbaumaßnahmen vermutlich vergleichsweise gering ausfallen“, hat die Stadtverwaltung erklärt.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuletzt Druck gemacht, um die große Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen möglichst rasch zu reduzieren. Gleich vier schwimmende Terminals für Flüssigerdgas sollen zur Lösung des Problems beitragen. Doch es gibt noch Probleme zu lösen: Die Anbindung der Terminals an das Gasnetz ist nicht leicht zu bewältigen. Zugleich stehen hohe Kosten im Raum. Noch Anfang April hieß es in einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums für den Wirtschaftsausschuss des Bundestages, die Bundesregierung habe „über die Unternehmen RWE und Uniper drei FSRUs optioniert, um die Versorgungssicherheit in Deutschland weiter zu erhöhen". Die Abkürzung FSRU steht für „Floating Storage und Regasification Unit".

Dahinter verbergen sich Spezialschiffe, die verflüssigtes Erdgas (Liquefied Natural Gas, kurz LNG) wieder in gasförmigen Zustand bringen können und es so für das Gasnetz verfügbar machen. FSRUs sind somit die mobile, schnell einsetzbare Alternative zu stationären LNG-Terminals. Entscheidung für Wilhelmshaven und Brunsbüttel Die Entscheidungen für Wilhelmshaven und Brunsbüttel als Standorte zum Einsatz der Spezialschiffe waren bereits vor einigen Tagen gefallen. „Es gibt bereits Vorverträge, die offizielle Unterzeichnung ist Anfang Mai", sagte ein Sprecher zu diesem Zeitpunkt. Für die künftige Pipeline-Anbindung des geplanten Flüssigerdgas-Terminals in Wilhelmshaven hat bereits das Planfeststellungsverfahren begonnen. Der Antrag auf Planfeststellung sei am Freitag eingegangen, teilte die zuständige Genehmigungsbehörde, das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), in Hannover mit. Die Antragsunterlagen sind ab 5. Mai im Internet und in den betroffenen Gemeinden einzusehen. Binnen einer Frist von einem Monat können Einwände gegen das Vorhaben eingereicht werden. Der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) will die 26 Kilometer lange unterirdische Pipeline bauen – von dem geplanten LNG-Terminal in Wilhelmshaven bis zum nächsten Anschluss an das Gas-Fernleitungsnetz im ostfriesischen Etzel. Mit der Pipeline steht und fällt auch, ab wann LNG in Wilhelmshaven angelandet werden kann. Erste Vorarbeiten für ein schwimmendes Importterminal sollen dort nächste Woche beginnen. Open Grid Europe rechnet nach früheren Angaben mit einem Baustart der Pipeline im August. Falls nicht gegen das Vorhaben geklagt wird oder es zu Verzögerungen kommt, könnte die Leitung demnach bis Ende 2022 fertig gestellt sein. Spätestens ab Anfang 2023 soll laut der Landesregierung über Wilhelmshaven LNG importiert werden.