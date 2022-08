Die Gasumlage steht mittlerweile auch innerhalb der Bundesregierung in der Kritik. Grüne und FDP stören sich an möglichen Zahlungen für gewinnträchtige Unternehmen.

„Es gibt Gespräche mit einigen Unternehmen.“ (Foto: IMAGO/photothek) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Grüne)

Berlin In der Ampelkoalition mehren sich die Stimmen, die sich für Änderungen an der umstrittenen Gasumlage aussprechen. Nach dem erklärten Verzicht des Energiekonzerns RWE auf eine Erstattung aus der Gasumlage riet Wirtschaftsminister Robert Habeck auch anderen Unternehmen zu einem solchen Schritt. „Es wäre auch vernünftig, wenn Unternehmen, die gute Gewinne machen, das tun“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag in Gelsenkirchen am Rande einer Werksbesichtigung.

Wegen der Rechtsgleichheit sehe das Gesetz vor, dass alle Unternehmen ihren russischen Gasanspruch geltend machen könnten. „Wir sehen aber natürlich auch, wie viel Trittbrettfahrer es jetzt gibt. So war es natürlich nicht unmittelbar mitgemeint.“ Die Menge sei nicht besonders groß. „Aber wir prüfen noch einmal, ob man außer der Anfrage „Ist das nun wirklich nötig?“ nicht auch nochmal eine Regelung findet, die es diesen Unternehmen schwerer macht.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen