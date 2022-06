Gasversorgungskrise Bund verstärkt Kontrolle über Gazprom Germania und gewährt Milliardenbetrag

Berlin Der Bund will die Treuhandschaft für Gazprom Germania auf Zeit verlängern. Nach Angaben des Bundespresseamtes einigten sich das Bundeskanzleramt, das Bundesfinanzministerium und das Bundeswirtschaftsministerium darauf, von der befristeten Treuhandschaft nach dem Außenwirtschaftsrecht auf eine Treuhandschaft gemäß Energiesicherungsgesetz (EnSiG) umzustellen.

Die Treuhandschaft nach EnSiG kann mehrfach verlängert werden. Damit sichert sich der Bund die dauerhafte Kontrolle des Unternehmen. Der Bund hatte die Bundesnetzagentur Anfang April zum Treuhänder eingesetzt, nachdem die Gazprom-Germania-Mutter, der russische Gazprom-Konzern, zuvor versucht hatte, die deutsche Tochter an zwei völlig unbekannte russische Unternehmen zu verkaufen. Der Bund versagte die Veräußerung auf der Basis des Außenwirtschaftsgesetzes und setzte die Netzagentur zum Treuhänder ein. Allerdings ist die Treuhandschaft bis zum 30. September befristet.

Der Bund lässt keinen Zweifel daran, dass er gewillt ist, dauerhaft über Gazprom Germania zu wachen. Es gehe darum, dem Unternehmen eine langfristige Perspektive zu verschaffen, hieß es in Regierungskreisen. Außerdem müsse dauerhaft sichergestellt werden, dass keine Mittel nach Russland abfließen könnten. Die Abwendung vom Gazprom-Konzern spiegelt sich auch in der Ankündigung des Bundes wider, Gazprom Germania einen neuen Namen zu geben: Das Unternehmen soll künftig als „Securing Energy for Europe GmbH“ firmieren.

Gazprom Germania ist für die Gaswirtschaft in Deutschland systemrelevant. Da die Belieferung mit Erdgas aus Russland mittlerweile eingeschränkt ist, muss das Unternehmen über seine Tochtergesellschaften im großen Stil Erdgas am Spotmarkt einkaufen. Die Beschaffung ist damit erheblich kostenintensiver geworden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das zehrt an der Liquidität. Der Bund will Gazprom Germania daher mit einem KfW-Darlehen unter die Arme greifen. In Regierungskreisen hieß es, das Darlehen werde ein Volumen von "neun bis zehn Milliarden Euro" haben.

Gazprom Germania spielt eine Schlüsselrolle auf dem europäischen Gasmarkt. Das Unternehmen besitzt mehrere Gasspeicher in Deutschland, darunter die größte Anlage des Landes. Außerdem gehört dem Unternehmen die Wingas GmbH, die große industrielle Gasverbraucher in Deutschland beliefert. Darüber hinaus vertreibt es Gas in Großbritannien, wo es auch im Handelsbereich tätig ist, und ist im Flüssiggasgeschäft aktiv.

Mehr: Gazprom liefert deutlich weniger Gas durch Nord Stream 1