Gasversorgungskrise „Wir können nicht länger warten“: Industrie will Gaskraftwerke sofort abschalten

Sparappelle an Privathaushalte reichen der Industrie nicht. Stattdessen müssten Kraftwerke abgeschaltet werden. Die Betreiber der Gasspeicher bleiben unterdessen gelassen.

Die Gefahr einer akuten Gasmangellage spitzt sich weiter zu. (Foto: dpa) Messinstrumente an einem Gasspeicher

Düsseldorf, Berlin Die massiven Rückgänge der Gaslieferungen aus Russland erfordern nach Überzeugung der Industrie sofortiges Handeln und drastische Maßnahmen. „Wir können nicht noch länger warten, bis Gas wirklich knapp wird“, sagte Christian Seyfert, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK), dem Handelsblatt. Der Verband repräsentiert Unternehmen, die zusammen für rund 80 Prozent des Energieeinsatzes in der Industrie stehen.

Die Gefahr einer akuten Gasmangellage spitze sich weiter zu, warnte Seyfert. Russland hat seine Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 seit dem 13. Juni in zwei Schritten gesenkt. Am Freitag hat der Energiekonzern Uniper nach eigenen Angaben erneut weniger Gas aus Russland erhalten als vereinbart. „Heute sind bei uns rund 60 Prozent weniger Gas als nominiert angekommen“, sagte ein Sprecher. Zudem hat erstmals seit Ende März die Bundesnetzagentur in ihrem täglichen Bericht zur Gasversorgung in Deutschland die Lage als „angespannt“ bezeichnet.

