Gebäude Regierungsberater empfehlen Verschiebung des Heizungsgesetzes – FDP schickt Fragenkatalog an Habeck

Wegen einer Reihe ungeklärter Fragen soll die Koalition das Gebäudeenergiegesetzes verschieben, empfiehlt der Normenkontrollrat. Auch die Energiebranche übt Kritik am Zeitplan.

Der Wirtschaftsminister selbst hält inzwischen nicht mehr an dem ursprünglichen Zeitplan für das Heizungsgesetz fest. (Foto: dpa) Robert Habeck (Grüne)

Berlin Die Rufe nach einem späteren Starttermin für das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) werden mehr. Die Bürokratie-Wächter des Normenkontrollrats (NKR) der Bundesregierung raten inzwischen dazu, mit der Verabschiedung noch zu warten: Die in vielen Stellungnahmen zum Gesetzentwurf geäußerten „Zweifel an der Praxistauglichkeit der Regelungen“ sollten dazu führen, „das Inkrafttreten des Gesetzes zu verschieben beziehungsweise deutlich längere Übergangsfristen zu verankern“, heißt es in der noch unveröffentlichten Stellungnahme des Gremiums zum GEG-Entwurf. Die Stellungnahme liegt dem Handelsblatt vor.

Der Gesetzentwurf, den Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) im April durchs Kabinett gebracht haben, sieht vor, dass ab 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Diese Bedingung lässt sich in vielen Fällen nur mit einer elektrischen Wärmepumpe erfüllen. Die Nachfrage nach den Geräten ist bereits stark angestiegen.

