Gebäudeenergie-Gesetz Beschluss im Heizungsstreit vor der Sommerpause rückt näher

Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht am Dienstag mit Abgeordneten der Koalitionsparteien. Damit erscheint ein Kompromiss in der Debatte zunehmend möglich.

Ab 2024 dürfen womöglich nur noch Heizsysteme installiert werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. (Foto: IMAGO/Manngold) Gastherme

Berlin Das umstrittene Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) könnte doch noch vor der Sommerpause beschlossen werden.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert erwartet in den kommenden Tagen eine Einigung in der Ampelkoalition auf Änderungen an dem Gesetz. Die Rhetorik der Ampelparteien habe sich deutlich verändert, sagte er im ZDF, „von einer Verweigerungs- zu einer Ermöglichungskommunikation“.

Am Dienstagabend schaltet sich Habeck mit den zuständigen Fachpolitikern der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP zusammen. Die FDP-Abgeordneten hatten zuvor 77 Fragen zu dem Gesetzesvorhaben gestellt, die sie vor einem Beschluss beantwortet sehen wollen.

Es handle sich nicht um eine Verhandlungsrunde, vielmehr stehe die Beantwortung der fachlichen Fragen im Vordergrund, heißt es in Regierungskreisen. Man wolle ausloten, an welchen der Stellen des Gesetzes Verbesserungen sinnvoll und machbar seien. In den nächsten Tagen würden sich weitere Gespräche anschließen, unter anderem mit Verbänden.