Gebäudeenergiegesetz FDP blockiert beim Heizungsgesetz – Grüne sehen Handlungsfähigkeit der Regierung in Gefahr

Berlin Der Zeitplan für die Verabschiedung des auch in der Koalition umstrittenen Heizungsgesetzes im Bundestag wackelt immer mehr. Mit der FDP habe keine Verständigung erzielt werden können, den Termin für die erste Lesung diese Woche im Bundestag aufzusetzen, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann.

„Das ist mehr als bedauerlich“, sagte Haßelmann weiter. Damit könne der gemeinsam zwischen Grünen, SPD und FDP vereinbarte Zeitplan nicht eingehalten werden. Die „Handlungsfähigkeit der Bundesregierung und auch die Arbeitsfähigkeit unserer Ampel nimmt damit Schaden“, sagte die Grünen-Politikerin.

Ursprünglich hatte die Koalition aus SPD, Grünen und FDP geplant, den Gesetzentwurf zum novellierten Gebäudeenergiegesetz (GEG) bis zur Sommerpause durch das Parlament zu bringen. „Mit gutem Willen können wir das Gesetz bis zum Sommer dennoch beschließen“, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast.

Die FDP dringt jedoch auf eine komplette Überarbeitung. In Kreisen der FDP-Fraktion hieß es, die Rahmenbedingungen stimmten nicht, der Gesetzentwurf sei in vielerlei Hinsicht mangelhaft und von der Parlamentsreife noch weit entfernt.

Daniel Föst, bau- und wohnungspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, verteidigte die Entscheidung: Es sei richtig, dass das GEG in dieser Woche noch nicht in den Deutschen Bundestag komme, sagte er. „Zu viele grundlegende Fragen sind noch ungeklärt.“ Die neuen Regeln würden für die kommenden Jahrzehnte ausschlaggebend sein. „Es geht um eine Heizungswende, die für die Menschen finanziell machbar und für das Handwerk umsetzbar ist sowie CO2 reduziert. Praxistauglich und technologieoffen.“

SPD: Vorbereite Gespräche zum Heizungsgesetz in der Koalition in dieser Woche

Es gelte wie immer Qualität vor Schnelligkeit, sagte Föst weiter. „Es liegt jetzt ein hartes Stück Arbeit vor uns, um den Gebäudebestand zukunftsfit zu machen.“

Die parlamentarische Sommerpause beginnt am 7. Juli, bis dahin gibt es noch drei weitere Sitzungswochen. „Jetzt ist das Parlament am Zug“, sagte Mast. Es gebe auch in dieser Woche schon vorbereitende Gespräche in der Koalition. Die Menschen verlangten zu recht Klarheit, wie es mit dem Heizen weitergehe. „Die SPD-Fraktion stimmt dem Gesetz nur zu, wenn Heizen bezahlbar bleibt“, betonte Mast.

Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion hofft, dass das Heizungsgesetz noch bis zum Sommer beschlossen wird. (Foto: IMAGO/photothek) Katja Mast

Nach dem vom Bundeskabinett bereits beschlossenen Entwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Das soll für alle Eigentümer bis zum Alter von 80 Jahren gelten. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben, kaputte repariert werden.

Der Umstieg soll laut Wirtschaftsministerium durch Förderung sozial abgefedert werden – die Details sind jedoch umstritten. Das Gesetz gilt als wichtiger Baustein des Vorhabens, Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen.

Grüne kritisieren Vorgehen der FDP beim Heizungsgesetz

Die Grünen hatten die FDP gewarnt, das Gebäudeenergiegesetz in dieser Woche nicht auf die Tagesordnung des Bundestages zu setzen. Entsprechend groß ist die Kritik am Koalitionspartner. „Die Unzuverlässigkeit an dieser Stelle erstaunt schon“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Haßelmann am Dienstag. Sie erinnerte daran, dass der Zeitplan gemeinsam mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner vereinbart worden sei. „Ich erwarte, dass die FDP ihre Blockadehaltung jetzt beendet“, betonte Haßelmann.

Tatsächlich werden die Parlamentarier schon in dieser Woche im Plenum über das Heizungsgesetz sprechen, obwohl es nicht in die erste Lesung kommt. Wie die Parlamentsverwaltung am Dienstag mitteilte, beantragte die CDU/CSU-Fraktion eine Aktuelle Stunde zu den „Heizungsplänen der Bundesregierung“.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuletzt Tempo angemahnt. Scholz erwarte, „dass der Bundestag mit der nötigen Gründlichkeit, aber auch Schnelligkeit den Gesetzentwurf jetzt diskutiert“, sagte sein Sprecher am Montag.

