Berlin Wer in diesen Tagen noch schnell einen neuen Gaskessel einbauen lassen will, dürfte in vielen Fällen am Unwillen der Klempner scheitern: Installateure scheuen das Risiko, ausschließlich mit Erdgas und Heizöl betriebene Kessel einzubauen, da der Einbau aufgrund von Lieferschwierigkeiten in diesem Jahr nicht mehr sicher ist. Ab Januar 2024 wird der Einbau voraussichtlich verboten sein.

Musterschreiben der Klempner-Innungen, mit denen entsprechende Kundenanfragen abgewimmelt werden sollen, liegen dem Handelsblatt vor.

Aus Sicht der Branche ist das ein weiterer Beleg dafür, dass das geplante Inkrafttreten des Gebäudeenergiegesetzes am 1. Januar 2024 nicht praxistauglich ist. Nach bisheriger Planung soll die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) noch vor der Sommerpause beschlossen werden. Ab 2024 dürfen dann nur noch Heizsysteme installiert werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

