GEG Bundestag berät vorerst nicht über Heizungsgesetz – Scholz, Lindner und Habeck schalten sich ein

Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sorgt in der Ampel-Koalition für Unruhe. Bislang konnten sich die Parteien nicht darauf einigen, den Entwurf im Bundestag zu beraten.

Der Kanzler verhandelt nun mit den Ampel-Fraktionen über den Gesetzentwurf zum GEG. (Foto: dpa) Olaf Scholz

Berlin Das umstrittene Gesetz zum Austausch alter Öl- und Gasheizungen sorgt weiter für Streit in der Ampel-Koalition. Die Parlamentarischen Geschäftsführer nahmen das Gesetz vorerst nicht auf die Tagesordnung der Bundestagssitzung in dieser Woche. Damit wird es schwieriger, das Gesetz noch wie bislang vorgesehen vor der Sommerpause durch den Bundestag zu bringen.

In die festgefahrenen Verhandlungen sind jetzt auch Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) involviert. Sie berieten am Dienstagnachmittag mit den Fraktionsspitzen darüber, wie es gelingen könnte, das Gesetz womöglich doch noch in den Bundestag zu bringen.