GEG Unionspolitiker: „Das Heizungsgesetz ist nicht beschlussreif“

Berlin Nach dem vorläufigen Stopp des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) dringt die Union auf Nachbesserungen. Wenn die Ampelkoalition das Gesetz tatsächlich im September unverändert im Bundestag zu Abstimmung stellt, „ist das nicht nur eine Missachtung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes“, sagte der CDU-Wohnungspolitiker Jan-Marco Luczak dem Handelsblatt. „Damit ignoriert die Ampel zugleich auch die inhaltliche Kritik am Gesetz, die von zahlreichen Sachverständigen formuliert wurde.“

Das GEG soll im Bundestag Anfang September verabschiedet werden. Die Koalitionsfraktionen hatten betont, inhaltlich solle es keine Änderungen mehr geben. Ursprünglich wollte die Ampel das Gesetz schon am Freitag durch Bundestag und Bundesrat bringen. Dies scheiterte jedoch an einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das die Beschlussfassung vorerst stoppte.

Das Gesetzgebungsverfahren zu verschieben sei „eher hinzunehmen als eine potenziell irreversible Verletzung der Abgeordneten-Beteiligungsrechte“, sagte Gerichtspräsident Stephan Harbarth dem Handelsblatt.

Der CSU-Politiker Stefan Müller sieht nun in der parlamentarischen Sommerpause eine gute Gelegenheit dafür, einen „Neustart“ für das GEG einzuleiten. „Wir fordern von der Ampel eine ergebnisoffene Beratung, um die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen“, sagte der Abgeordnete dem Handelsblatt.

Klimaschutz dürfe nicht auf Kosten des Wohlstands gehen. „Der Zwang zum Heizungstausch würde für viele Bürger eine zu große finanzielle Belastung bedeuten“, warnte Müller.

Luczak sieht dringenden Verbesserungsbedarf, weil „zentrale Fragen“ immer noch ungeklärt seien. „Nach wie vor fehlt es an einer gesetzlichen Festlegung, wie die Förderung genau ausgestaltet ist.“ Es sei zu spät, ein Förderkonzept erst Ende September vorzulegen. „Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung muss das Förderkonzept feststehen, denn das entscheidet darüber, ob das Heizungsgesetz zu sozialen Verwerfungen führt oder nicht.“

Heizungsgesetz: FDP spricht von einem „richtig guten“ Gesetz

Führende Ampelpolitiker sehen indes keine Notwendigkeit für Gesetzesänderungen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge sagte: „Dieses Gesetz haben wir so intensiv beraten, dass wir auch sehr sicher sind, dass wir dieses Gesetz so beschließen wollen.“

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr sprach von einem „richtig guten“ Gesetz. „Ich finde, das ist nicht nur ein guter Kompromiss, sondern so muss man ein modernes Heizungsgesetz machen“, sagte Dürr im Interview der Woche des Deutschlandfunks.

Luczak und Müller schlossen nicht aus, dass das Heizungsthema in den Wahlkämpfen in Hessen und Bayern eine zentrale Rolle spielen könnte. „Sollte die Ampel an ihrem vermurksten Heizungsgesetz festhalten, würde sie sich damit keinen Gefallen tun“, sagte Müller.

Inzwischen lehne annähernd jeder zweite Deutsche das Gesetz ab. Die Ampel müsse auf die Bürger zugehen, anderenfalls komme die „baldige Quittung“ bei den anstehenden Landtagswahlen im Herbst.

Luczak zeigte sich überzeugt, dass die inhaltlichen Diskussionen über das GEG über den Sommer weitergehen werden. „Die Vogel-Strauß-Politik der Ampel kann und darf nicht aufgehen“, sagte der CDU-Politiker. „Das Heizungsgesetz ist nicht beschlussreif.“

Dem pflichtet der Städte- und Gemeindebund bei. „Die Anhörungen standen unter enormem Zeitdruck. Viele Details sind noch nicht ausreichend geklärt, etwa ob auch die Kommunen gefördert werden oder wie die Förderung insgesamt dauerhaft aussehen soll“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

„Zudem ist nicht klar, was mit den Gasnetzen, die vielleicht nicht mehr gebraucht werden, geschehen soll und welche Förderung es für die enormen Investitionen für Fern- und Nahwärmenetze geben wird.“ Offen sei auch, ob ein Anschluss- und Benutzungszwang bei Fernwärme vorgesehen sei, damit die Kosten solide kalkuliert werden könnten, so Landsberg.

Erstpublikation: 09.07.2023, 16:46 Uhr