Über das viel diskutierte Gebäudeenergiegesetz könnte der Bundestag an diesem Freitag noch abstimmen. Heizungsart, Förderung, Mietpreise – ein Überblick über die Kerninhalte und was sie für die Bürger bedeuten.

Künftig sollen grundsätzlich nur noch Heizungsanlagen neu eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. (Foto: mauritius images / Westend61) Haus mit Wärmepumpe

Berlin Die Ampelkoalition setzt alles daran, den Bundestag am kommenden Freitag abschließend über die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) abstimmen zu lassen. Die Union kritisiert das zwar scharf und sieht noch erheblichen Beratungsbedarf. Doch am Ende dürfte sich die Ampelkoalition mit ihrer Stimmenmehrheit durchsetzen. An den Inhalten des Gesetzes würde sich dann vermutlich nicht mehr viel ändern.

Damit ist das Gebäudeenergiegesetz, das meist „Heizungsgesetz“ genannt wird, in seiner jetzigen Form auf der Zielgeraden – und viele Immobilienbesitzer oder Hausbauer erhoffen sich endlich mehr Planungssicherheit. Doch in Sachen Förderung macht es zum Beispiel einen großen Unterschied, ob ein Vermieter oder ein selbst nutzender Eigentümer sie beantragt. Auf der anderen Seite möchten auch Mieter wissen, was eine neue Heizung für den Mietpreis bedeuten würde.



Ein Überblick über Kerninhalte und letzte Streitfragen.

GEG: Welches Ziel verfolgt die Koalition mit dem Gebäudeenergiegesetz?

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen