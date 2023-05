Gehaltsvergleich 2023 Das sind Deutschlands bestbezahlte Berufe

Die Gehälter unterscheiden sich in Deutschland stark. Welche Berufsgruppen gehören zu den Topverdienern 2023? Und in welchem Bundesland verdient man das meiste Geld?

Düsseldorf In Deutschland ist das Gehalt bis heute ein Tabuthema, dabei ist es eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Jobsuche, zeigt eine Stepstone-Befragung. Um Bewerbern und Unternehmen eine Orientierung zu den Gehältern in Deutschland zu geben, hat die Jobbörse nun ihren jährlichen Gehaltsreport veröffentlicht. Die Grundlage dieses Reports bildet die Auswertung von 561.761 Datensätzen aus der größten Gehaltsdatenbank Deutschlands.

Neben dem Durchschnittsgehalt, also der Summe aller Gehälter, geteilt durch die Anzahl der Datensätze, ist der Median eine weitere wichtige Kenngröße zur Einordnung. Denn das Durchschnittsgehalt kann von extrem hohen und niedrigen Gehältern beeinflusst werden. Der Median hingegen ist der Wert, der in der Mitte aller Werte liegt. Das bedeutet: Es gibt genauso viele Gehälter, die niedriger als auch höher sind als der Median. Aus den über 560.000 ausgewerteten Gehaltsdaten ergibt sich ein Bruttodurchschnittsgehalt von 53.118 Euro und ein Median von 43.842 Euro für ganz Deutschland.

Der Gehaltsreport zeigt nicht nur die Jobs, Städte oder Bundesländer mit den besten Durchschnittsgehältern auf, sondern auch die Unterschiede zwischen Akademikern und Nichtakademikern, Führungskräften und Beschäftigten ohne Personalverantwortung sowie Frauen und Männern. Die Zahlen des Reports beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt. Prämien, Provisionen und andere Boni sind in diesen Zahlen bereits inkludiert.

Gehalt (Median) Männer 46.008 Euro Frauen 40.000 Euro Führungskräfte 50.118 Euro Akademiker:innen 58.602 Euro Nichtakademiker:innen 41.509 Euro

Gehaltsvergleich 2023 – das sind die bestbezahlten Berufsgruppen in Deutschland

In Deutschland zählen Ärzte wie bereits im Vorjahr zu den Topverdienern mit einem Bruttomediangehalt von 93.800 Euro. Sie verdienen damit mehr als doppelt so viel wie der bundesweite Durchschnitt. Ebenfalls zu den Topverdienern gehören die Beschäftigten im Bereich der Unternehmensberatung mit 54.000 Euro brutto jährlich, dem Ingenieurwesen mit 52.600 Euro brutto und der IT-Berufe mit 52.000 Euro brutto.

Berufe & Berufsgruppen Median Mittelwert Ärzte 93.793€ 97.983€ Consulting 53.956€ 60.398€ Ingenieurwesen 52.577€ 58.309€ IT 52.045€ 58.851€ Marketing & PR 49.249€ 57.400€ Bankwesen, Finanzen & Versicherung 48.415€ 59.997€ Personalwesen 46.738€ 56.130€ Vertrieb 43.605€ 53.419 € Handwerksberufe 39.956€ 42.578€ Gesundheits- & Sozialwesen 38.139€ 42.435€ Einkauf & Logistik 38.010€ 45.237€

Mit der Berufserfahrung steigt das Gehalt

Der Fakt, dass Berufseinsteiger ein niedrigeres Gehalt als die alten Hasen der Branche beziehen, ist kein wohlgehütetes Geheimnis. Der Unterschied zwischen Berufsanfänger und Branchenveteran ist im Schnitt fast 15.000 Euro groß. Ein Beschäftigter mit einer Berufserfahrung von unter einem Jahr verdient durchschnittlich 35.003 Euro. Im Gegensatz dazu bezieht der Beschäftigte mit einer Berufserfahrung von elf bis 25 Jahren im Durchschnitt ein Gehalt von 49.969 Euro im Jahr.

Berufserfahrung Mediangehalt Unter einem Jahr 35.003 € 1–2 Jahre 36.166 € 3–5 Jahre 40.043 € 6–10 Jahre 44.374 € 11–25 Jahre 49.328 €

Gehaltsvergleich - Das sind die Top-Branchen 2023

Die bestbezahlte Branche in Deutschland ist der Bankensektor. Hier liegt das Bruttojahresgehalt bei etwa 57.631 Euro. Den zweiten Platz belegt die Luft- und Raumfahrtindustrie mit einem Mediangehalt von 56.153 Euro brutto im Jahr.

Branche Mediangehalt Durchschnittsgehalt Banking 57.631 € 65.950 € Luft- & Raumfahrt 56.153 € 64.209 € Pharma 54.822 € 65.043 € Versicherung 53.852 € 62.202 € Autoindustrie 52.284 € 63.101 €

Branchen wie das Gastgewerbe (34.195 Euro Bruttojahresgehalt), die Land- und Forstwirtschaft gemeinsam mit der Fischerei und dem Gartenbau (36.141 Euro Bruttojahresgehalt), zahlen jährlich am wenigsten.

Branche Median Mittelwert Verkehr & Logistik 38.304 € 39.670€ Freizeit, Tourismus, Kultur & Sport 37.630 € 44.974 € Handwerk 37.483 € 40.865 € Land- & Forstwirtschaft, Fischerei, Gartenbau 36.141 € 43.102 € Gastgewerbe 34.195 € 39.670 €

Ranking: Die Gehaltsaussichten in den 16 Bundesländern

Mit einem Blick auf das Gehaltsranking der Bundesländer wird klar: Auch nach über drei Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung ist das Gehaltsgefälle zwischen den alten und den neuen Bundesländern groß. So belegt keines der ostdeutschen Bundesländer einen höheren Platz als den der westdeutschen Länder.

Zwischen den Gehaltsaussichten im Saarland, dem letzten Platz der alten Bundesländer, und Sachsen-Anhalt beträgt der Unterschied des Mediangehalts über 5.000 Euro.

Das Gehalt der Beschäftigten in den Bundesländern Hamburg, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern, die ersten vier Plätze des Rankings, ist besonders hoch.

Zum Vergleich: Das Mediangehalt in Hamburg liegt bei 48.132 Euro brutto im Jahr. Das Bruttojahresgehalt Gesamtdeutschlands bei 43.800 Euro.

Rang Bundesland Median Mittelwert 1. Hamburg 48.132 € 56.305 € 2. Baden-Württemberg 47.962 € 56.194 € 3. Hessen 47.762 € 57.138 € 4. Bayern 47.757 € 55.569 € 5. Nordrhein-Westfalen 44.230 € 52.806 € 6. Bremen 43.434 € 51.203 € 7. Berlin 43.179 € 52.319 € 8. Rheinland-Pfalz 41.972 € 50.567 € 9. Niedersachsen 41.924 € 49.511 € 10. Saarland 41.462 € 50.543€ 11. Schleswig-Holstein 40.820 € 47.846 € 12. Sachsen 37.037 € 44.961 € 13. Brandenburg 36.607 € 43.906 € 14. Mecklenburg-Vorpommern 36.191 € 43.106 € 15. Thüringen 36.588 € 44.166 € 16. Sachsen-Anhalt 36.122 € 43.444 €

Gehalts-Ranking der 16 Landeshauptstädte

Auch beim Vergleich der Landeshauptstädte der 16 Bundesländer fällt das große Gehaltsgefälle zwischen Ost und West auf.

Das höchste Mediangehalt wird in Stuttgart (54.088 Euro brutto jährlich) gezahlt, dicht gefolgt von München mit einem Bruttojahresgehalt von 53.595 Euro.

In Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, hingegen liegt das Bruttojahresgehalt bei 36.646 Euro jährlich.

Rang Landeshauptstadt Median Mittelwert 1. Stuttgart 54.088 € 62.854 € 2. München 53.595 € 62.595 € 3. Wiesbaden 49.957 € 57.016 € 4. Düsseldorf 49.636 € 59.382 € 5. Hamburg 48.149 € 56.326 € 6. Hannover 45.656 € 55.005 € 7. Mainz 45.183 € 54.464 € 8. Saarbrücken 43.794 € 53.786 € 9. Bremen 43.786 € 51.586 € 10. Berlin 43.175 € 52.314 € 11. Kiel 43.041 € 51.172 € 12. Dresden 39.260 € 47.344 € 13. Schwerin 38.438 € 46.420 € 14. Potsdam 38.425 € 45.981 € 15. Erfurt 37.965 € 46.129 € 16. Magdeburg 36.646 € 45.088 €

Gehaltsvergleich: Sind 3000 Euro ein gutes Gehalt?

Ab welcher Höhe ein Gehalt im Vergleich hoch ist, hängt zum Beispiel von verschiedenen Faktoren ab – darunter die persönlichen Umstände, die Branche oder die jeweilige Position. Für einen ersten Gehaltscheck ist es also wichtig, das eigene Einkommen in Relation zu setzen. Von den über 560.000 ausgewerteten Gehaltsinformationen ergibt sich ein Median von 43.842 Euro brutto für Deutschland. Das sind monatlich rund 3.654 Euro brutto. Von den über 560.000 Gehaltsdaten liegen also die Hälfte über diesem Gehalt und die andere Hälfte unter dem Median.

Arbeiten Sie beispielsweise im Gesundheits- & Sozialwesen, liegt der Median bei 38.139 Euro brutto. Das entspricht monatlich rund 3.178 Euro brutto. Hier lägen Sie mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 3.000 Euro nur knapp unter dem Median.

Gehören Sie hingegen zur Berufsgruppe der Ärzte, liegt der Median bei 93.793 Euro brutto. Also ein Monatsgehalt von 7.816 Euro brutto. In diesem Fall würden Sie mit einem Einkommen von 3.000 Euro brutto deutlich vom Median abweichen.

Gehaltscheck - Lohnspiegel oder Durchschnittsgehalt

Das Durchschnittsgehalt - branchenübergreifend und deutschlandweit - eignet sich nur bedingt zum Vergleich. Mit dieser Methode werden Ausreißer, wie die Gehälter von Großverdienern, im Ergebnis nicht berücksichtigt. Das bedeutet: Personen mit Millionengehalt gleichen statistisch gesehen viele geringe Gehälter aus.

Das Durchschnittsgehalt einer Branche oder Berufsgruppe innerhalb eines Bundeslandes ist dagegen aussagekräftiger.

Ein weiteres Instrument für den persönlichen Gehaltscheck kann der Lohnspiegel sein. Der Lohnspiegel ist das Ergebnis einer Umfrage der Hans-Böckler-Stiftung. Mit ihm sollen individualisierte Gehaltsvergleiche möglich sein. Statt ausschließlich die Branche oder Berufsgruppe als Variable für den Vergleich zu verwenden, bezieht der Lohnspiegel weitere Faktoren in den Vergleich mit ein. Unter anderem:

die Berufsbezeichnung

das Bundesland

die Berufserfahrung

Führungsposition (Ja/Nein)

die Anzahl der Beschäftigten im Betrieb

die Arbeitszeit

Ihren persönlichen Gehaltscheck können Sie auf der Website Lohnspiegel.de durchführen. Dafür klicken Sie sich durch die Fragen. Die Anzahl der Fragen variiert je nach persönlicher beruflicher Situation. Als Ergebnis erhalten Sie Ihren aktuellen Bruttoverdienst - angegeben in Stundenlohn, Monatsgehalt und Jahresgehalt. Gleichzeitig wird Ihnen ein „typischer Bruttoverdienst von Beschäftigten mit ähnlichen Merkmalen“ angezeigt - also von Arbeitnehmern, die ähnliche Angaben wie Sie gemacht haben. Die Zusammensetzung dieser Vergleichsgruppe ist ebenfalls auf der Ergebnis-Seite angezeigt.

Für einen individuellen Gehaltsvergleich auf Grundlage Ihrer aktuellen Berufssituation ist der Lohnspiegel demnach besser geeignet als das Durchschnittsgehalt aller Beschäftigten in Deutschland.

Gehaltsbänder - eine Orientierungshilfe für Unternehmen

Unternehmen können Gehaltsbänder nutzen, um zum Beispiel Gehaltsentscheidungen zu treffen. Zur Erstellung eines Gehaltsbands werden gleiche oder ähnliche Tätigkeiten zusammengefasst. Ein Gehaltsband repräsentiert dabei eine Tätigkeit. Für jedes Gehaltsband werden dann das niedrigste und das höchste Gehalt definiert, das jeweils erreicht werden kann. Dabei orientieren sich die Unternehmen unter anderem an den bereits bestehenden Gehältern, dem Median und tariflichen Regelungen.

