Geldwäsche Bundesregierung will Bargeld-Zahlung bei Immobilienkäufen verbieten

Wer ein Haus kaufen will, kann das in Zukunft wohl nicht mehr mit Banknoten tun. Die Bundesregierung beauftragt Notare damit, das Verbot durchzusetzen.

Häuser und Wohnung sind ein beliebtes Mittel der Geldwäsche, weil sie in Deutschland in bar bezahlt werden können. (Foto: IMAGO/Silas Stein) Immobilien

Berlin Die Bundesregierung will Bargeldtransaktionen bei Immobilienkäufen verbieten. Dies solle im Rahmen des Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II geregelt werden, hieß es am Freitag in einem Papier, das die zuständigen Ministerien für Finanzen und Wirtschaft verbreiteten.

Anonyme Transaktionen sollen damit künftig verhindert werden. So sollen auch Sanktionen gegen russische Oligarchen besser durchgesetzt werden können. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte die Maßnahme aber ohnehin geplant.

„Notare sollen das Barzahlungsverbot überwachen und Verstöße melden müssen“, heißt es in dem Schreiben. Regierungskreisen zufolge dürfte die Gesetzesänderung bis zum Jahresende erfolgen.

